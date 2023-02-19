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Брат Саакашвили: В Грузии убили первого президента, сейчас убивают третьего. Его отравили – мы это докажем

 
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Здоровье Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось, брат политика заявил о его отравлении
Здоровье Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось, брат политика заявил о его отравлении
Фото: EPA

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сейчас фактически убивают в грузинской тюрьме – об этом в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" заявил родной брат политика, юрист Давид Саакашвили.

"Действиями [грузинских властей] все сказано, все все видят. Сейчас для меня как брата моего брата в первую очередь важно спасти его, и чтобы победил здравый смысл. В Грузии пошли на тот же самый круг. Убили первого президента Грузии [Звиада] Гамсахурдия, и сейчас фактически убивают Михаила Саакашвили. Мы не должны идти на один и тот же круг", – сказал он.  

Давид Саакашвили считает, что его брата отравили в тюрьме.

"Абсолютно здоровый Миша Саакашвили зашел в тюрьму и сейчас видим его не то что пошатнувшееся здоровье, а он реально... А это результат чего результат отравления, результат, который еще докажем, о котором свидетельствуют его анализы которые взяли, и результат того, как с ним обращались в течение этого года", – сказал он.

 По его словам, Саакашвили в тюрьме подвергали издевательствам.

"Устраивали шоу, переводили из одной тюрьмы в другую. Эта другая тюрьма, где особо опасные преступники, устраивали коридор, по которому он проходил, и его освистывали. Я это не могу даже пересказать, так не поступают на нормальном обществе, так не поступает нормальное правительство, так не поступают люди, которые уважают свою историю. Все его пребывание там – это был реально кошмар для него как человека", – сказал брат Саакашвили.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, отравление
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