Брат Саакашвили: В Грузии убили первого президента, сейчас убивают третьего. Его отравили – мы это докажем

"Действиями [грузинских властей] все сказано, все все видят. Сейчас для меня как брата моего брата в первую очередь важно спасти его, и чтобы победил здравый смысл. В Грузии пошли на тот же самый круг. Убили первого президента Грузии [Звиада] Гамсахурдия, и сейчас фактически убивают Михаила Саакашвили. Мы не должны идти на один и тот же круг", – сказал он.

Давид Саакашвили считает, что его брата отравили в тюрьме.

"Абсолютно здоровый Миша Саакашвили зашел в тюрьму и сейчас видим его не то что пошатнувшееся здоровье, а он реально... А это результат чего результат отравления, результат, который еще докажем, о котором свидетельствуют его анализы которые взяли, и результат того, как с ним обращались в течение этого года", – сказал он.

По его словам, Саакашвили в тюрьме подвергали издевательствам.

"Устраивали шоу, переводили из одной тюрьмы в другую. Эта другая тюрьма, где особо опасные преступники, устраивали коридор, по которому он проходил, и его освистывали. Я это не могу даже пересказать, так не поступают на нормальном обществе, так не поступает нормальное правительство, так не поступают люди, которые уважают свою историю. Все его пребывание там – это был реально кошмар для него как человека", – сказал брат Саакашвили.

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