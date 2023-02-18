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Брат Саакашвили рассказал, за что Путин так ненавидит Саакашвили

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Под стражей в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года
Под стражей в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин ненавидит третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, за успешные реформы. Об этом в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" заявил родной брат политика, юрист Давид Саакашвили.

Журналист попросил юриста прокомментировать недавнее заявление Михаила Саакашвили, что он является "личным узником Путина".

"Это продолжение той ситуации, когда у нас была [российско-грузинская] война в 2008 году. Тогда тоже международное сообщество активно поддерживало ту страну, которая идет к реформам, [...] ту страну, в которой не было уже криминала, ту страну, где экономическое и социальное положение гораздо улучшилось после того, как Михо пришел к власти, и это, наверное, ответ тем, кто не хотят никак их изменений", – ответил брат политика, имея в виду Грузию.

Он считает, что, "наверное, не простят этого" третьему президенту Грузии.

"Реально видим [...] смертельную казнь в прямом эфире", – заявил Давид Саакашвили.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.

Теги: Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, президент, Давид Саакашвили
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