Брат Саакашвили рассказал, за что Путин так ненавидит Саакашвили

Журналист попросил юриста прокомментировать недавнее заявление Михаила Саакашвили, что он является "личным узником Путина".

"Это продолжение той ситуации, когда у нас была [российско-грузинская] война в 2008 году. Тогда тоже международное сообщество активно поддерживало ту страну, которая идет к реформам, [...] ту страну, в которой не было уже криминала, ту страну, где экономическое и социальное положение гораздо улучшилось после того, как Михо пришел к власти, и это, наверное, ответ тем, кто не хотят никак их изменений", – ответил брат политика, имея в виду Грузию.

Он считает, что, "наверное, не простят этого" третьему президенту Грузии.

"Реально видим [...] смертельную казнь в прямом эфире", – заявил Давид Саакашвили.

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