"Я – личный узник Путина". Саакашвили написал письмо украинцам

Об этом политик написал в письме к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook.

Саакашвили отметил, что суд в Тбилиси не освободил его от наказания и не отсрочил его после того, как "практически все врачи, включая несколько мировых светил, единогласно заключили", что если он останется в грузинской тюрьме, то "однозначно умрет".

"Мои дорогие сограждане, я очень скучаю по вам и абсолютно уверен в нашей победе. Я борюсь с этой империей уже несколько десятилетий, и не только в Грузии, а также в Украине, начиная с Революции на граните, двух Майданов и моей работы в Одессе в очень критический для нее период", – написал экс-президент.

Саакашвили подчеркнул, что гордится быть действующим советником президента Украины Владимира Зеленского, у которого "очень большое сердце", а также выразил благодарность главе его офиса Андрею Ермаку "за создание большой международной коалиции" за его освобождение.

"Конечно, я личный узник [президента РФ Владимира] Путина. В последние несколько недель [глава МИД России Сергей] Лавров очень хвалил в своих интервью грузинское правительство и ругал в тех же интервью меня и, конечно, Украину, – указал Саакашвили. – Я – личный узник Путина. По его приказу меня отравили, пытали и продолжают издеваться. Но конец Путина и империи так близок, как никогда. Нам нужно продержаться".

Политик признался в любви к Украине.

"Киев – это мой город. Одесса – это также мой город, по которому я очень скучаю. Что бы ни случилось, мое сердце принадлежит Украине, и мы обязательно победим этого врага и будем лучшей страной Европы – как я всегда мечтал", – резюмировал Саакашвили.

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили. Ермак отметил, что "его необходимо вернуть в Украину".

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".

Судебное заседание в Тбилиси 6 февраля Саакашвили назвал в Facebook "сплошным фарсом". "Путин пообещал меня повесить "за яйца", и похоже, что он осуществляет план через своего доверенного российского олигарха [Бидзину] Иванишвили", – заявил экс-президент Грузии.