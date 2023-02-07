"Я – личный узник Путина". Саакашвили написал письмо украинцам

Об этом политик написал в письме к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook.
Саакашвили отметил, что суд в Тбилиси не освободил его от наказания и не отсрочил его после того, как "практически все врачи, включая несколько мировых светил, единогласно заключили", что если он останется в грузинской тюрьме, то "однозначно умрет".
"Мои дорогие сограждане, я очень скучаю по вам и абсолютно уверен в нашей победе. Я борюсь с этой империей уже несколько десятилетий, и не только в Грузии, а также в Украине, начиная с Революции на граните, двух Майданов и моей работы в Одессе в очень критический для нее период", – написал экс-президент.
Саакашвили подчеркнул, что гордится быть действующим советником президента Украины Владимира Зеленского, у которого "очень большое сердце", а также выразил благодарность главе его офиса Андрею Ермаку "за создание большой международной коалиции" за его освобождение.
"Конечно, я личный узник [президента РФ Владимира] Путина. В последние несколько недель [глава МИД России Сергей] Лавров очень хвалил в своих интервью грузинское правительство и ругал в тех же интервью меня и, конечно, Украину, – указал Саакашвили. – Я – личный узник Путина. По его приказу меня отравили, пытали и продолжают издеваться. Но конец Путина и империи так близок, как никогда. Нам нужно продержаться".
Политик признался в любви к Украине.
"Киев – это мой город. Одесса – это также мой город, по которому я очень скучаю. Что бы ни случилось, мое сердце принадлежит Украине, и мы обязательно победим этого врага и будем лучшей страной Европы – как я всегда мечтал", – резюмировал Саакашвили.
1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили. Ермак отметил, что "его необходимо вернуть в Украину".
В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".
Судебное заседание в Тбилиси 6 февраля Саакашвили назвал в Facebook "сплошным фарсом". "Путин пообещал меня повесить "за яйца", и похоже, что он осуществляет план через своего доверенного российского олигарха [Бидзину] Иванишвили", – заявил экс-президент Грузии.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.
МИД Украины 2 февраля призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.