ГОРДОН
 
 
МИР

В ЕС призвали Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявили в Европарламенте
Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявили в Европарламенте
Фото: EPA

Власти Грузии должны срочно дать возможность пройти курс лечения за рубежом бывшему президенту страны, гражданину Украины Михаилу Саакашвили.

Такое мнение 2 февраля во время дискуссии в Европарламенте высказали все выступавшие евродепутаты, представители Еврокомиссии и Совета ЕС, сообщила "Німецька хвиля".

Позицию ЕС озвучил еврокомиссар Йоханнес Ган. По его словам, "власти Грузии обязаны действовать, если здоровье Саакашвили – в критическом состоянии". Он добавил, что "все заинтересованы в том, чтобы Тбилиси рассмотрел возможность привлечения медицинского опыта независимой международной организации с неоспоримой репутацией" и ЕС готов предоставить для этого всю необходимую помощь.

Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявила представительница Словакии Мириам Лексманн. Евродепутат отметила, что "грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-нибудь случится, будут отвечать за это они". "Позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям, подчеркнула Лексманн.

Приостановка заключения Саакашвили и разрешение ему лечиться за рубежом будут способствовать "возвращению Грузии на путь в Евросоюз", считает испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

По мнению евродепутата из Чехии Маркеты Грегоровой, дело Саакашвили – "очень политизированное", "человек умирает в тюрьме".

Это "сильно влияет на будущее Грузии", указала депутат Европарламента из Польши Анна Фотига.

Ган пообещал, что ЕС приложит дипломатические усилия, чтобы избежать "любого драматического результата, который будет угрожать непредсказуемыми рисками".

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после этого трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.

МИД Украины 2 февраля призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Европарламент, Михаил Саакашвили, Еврокомиссия, депутаты, лечение, президент, Евросоюз, заседание, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Украина призвала Грузию прекратить насилие над Саакашвили и отдать его
ПОЛИТИКА
МИД Украины: Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине
Сегодня 13.23
Брегадзе заявил, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы"
Министр юстиции Грузии заявил, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин"
Сегодня 10.59
Условия, в которых содержат Саакашвили (на фото), ужасающие, отметил Ермак
"Необходимо вернуть в Украину". Ермак сообщил, что отправил фото истощенного Саакашвили международным партнерам
Вчера 20.59
Саакашвили похудел почти вдвое за время пребывания в грузинской тюрьме
ПОЛИТИКА
"То, что мы видим на фото и видео, – пытки". Украинский омбудсмен снова призвал Грузию пустить его к Саакашвили
Вчера 19.50
Происходящее с Саакашвили пытки гражданина Украины, заявил Зеленский
ПОЛИТИКА, МИР
"Публичные пытки гражданина Украины". Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили
Вчера 17.02
Саакашвили во время включения из клиники "Вивамед" заявил, что "был отравлен"
Саакашвили: Если я не доживу до победы Украины, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине
Вчера 16.49
По словам пресс-секретаря Саакашвили, за время заключения политик похудел почти вдвое
Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен. Трансляцию прервали
Вчера 15.28
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (79117)
2
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (67943)
3
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (53056)
4
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49729)
5
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34168) G
6
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30957)
7
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (22580)
8
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (21874)
 
 
 
 