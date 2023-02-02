В ЕС призвали Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей

Такое мнение 2 февраля во время дискуссии в Европарламенте высказали все выступавшие евродепутаты, представители Еврокомиссии и Совета ЕС, сообщила "Німецька хвиля".
Позицию ЕС озвучил еврокомиссар Йоханнес Ган. По его словам, "власти Грузии обязаны действовать, если здоровье Саакашвили – в критическом состоянии". Он добавил, что "все заинтересованы в том, чтобы Тбилиси рассмотрел возможность привлечения медицинского опыта независимой международной организации с неоспоримой репутацией" и ЕС готов предоставить для этого всю необходимую помощь.
Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявила представительница Словакии Мириам Лексманн. Евродепутат отметила, что "грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-нибудь случится, будут отвечать за это они". "Позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям, подчеркнула Лексманн.
Приостановка заключения Саакашвили и разрешение ему лечиться за рубежом будут способствовать "возвращению Грузии на путь в Евросоюз", считает испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.
По мнению евродепутата из Чехии Маркеты Грегоровой, дело Саакашвили – "очень политизированное", "человек умирает в тюрьме".
Это "сильно влияет на будущее Грузии", указала депутат Европарламента из Польши Анна Фотига.
Ган пообещал, что ЕС приложит дипломатические усилия, чтобы избежать "любого драматического результата, который будет угрожать непредсказуемыми рисками".
1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после этого трансляцию прервали.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.
В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.
МИД Украины 2 февраля призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.