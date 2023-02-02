В ЕС призвали Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей

Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявили в Европарламенте Фото: EPA

Такое мнение 2 февраля во время дискуссии в Европарламенте высказали все выступавшие евродепутаты, представители Еврокомиссии и Совета ЕС, сообщила "Німецька хвиля".

Позицию ЕС озвучил еврокомиссар Йоханнес Ган. По его словам, "власти Грузии обязаны действовать, если здоровье Саакашвили – в критическом состоянии". Он добавил, что "все заинтересованы в том, чтобы Тбилиси рассмотрел возможность привлечения медицинского опыта независимой международной организации с неоспоримой репутацией" и ЕС готов предоставить для этого всю необходимую помощь.

Саакашвили "нельзя позволить умереть в тюрьме", заявила представительница Словакии Мириам Лексманн. Евродепутат отметила, что "грузинские власти несут полную ответственность за состояние Саакашвили, а если с ним что-нибудь случится, будут отвечать за это они". "Позорное" поведение правительства Грузии резко противоречит его европейским устремлениям, подчеркнула Лексманн.

Приостановка заключения Саакашвили и разрешение ему лечиться за рубежом будут способствовать "возвращению Грузии на путь в Евросоюз", считает испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

По мнению евродепутата из Чехии Маркеты Грегоровой, дело Саакашвили – "очень политизированное", "человек умирает в тюрьме".

Это "сильно влияет на будущее Грузии", указала депутат Европарламента из Польши Анна Фотига.

Ган пообещал, что ЕС приложит дипломатические усилия, чтобы избежать "любого драматического результата, который будет угрожать непредсказуемыми рисками".

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после этого трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".