МИД Украины: Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на членство в Евросоюзе и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – говорится в заявлении.

МИД обратился также к иностранным правительствам и международным организациям с призывом публично стать на защиту Саакашвили. В министерстве подчеркнули, что его жизнь находится под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, при том, что при попадании в тюрьму весил 120 кг. 1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В то же время в минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".