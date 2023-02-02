МИД Украины: Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – подчеркнули в МИД.
В министерстве обратили внимание, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на членство в Евросоюзе и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.
"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – говорится в заявлении.
МИД обратился также к иностранным правительствам и международным организациям с призывом публично стать на защиту Саакашвили. В министерстве подчеркнули, что его жизнь находится под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, при том, что при попадании в тюрьму весил 120 кг. 1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.
В то же время в минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.