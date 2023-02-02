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ПОЛИТИКА

МИД Украины: Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине

Украина призвала Грузию прекратить насилие над Саакашвили и отдать его
Украина призвала Грузию прекратить насилие над Саакашвили и отдать его
Фото: Daryna Chyzh / Facebook

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения в Грузии с экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Заявление опубликовано на сайте МИД.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на членство в Евросоюзе и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – говорится в заявлении.

МИД обратился также к иностранным правительствам и международным организациям с призывом публично стать на защиту Саакашвили. В министерстве подчеркнули, что его жизнь находится под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, при том, что при попадании в тюрьму весил 120 кг. 1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В то же время в минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин". 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Теги: МИД, Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, пытки, репрессии, лечение, насилие
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