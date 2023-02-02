Министр юстиции Грузии заявил, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин"

Глава минюста Грузии обвинил оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что "с целью сохранения политической жизнеспособности" они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили.
По его мнению, кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию направлена на "формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона".
"В вопросах лечения для нас достоверными являются мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно заявлению директора клиники "Вивамед", у пациента нет нарушения функции глотания или любого другого механизма, который может мешать приему пищи", – заявил министр.
По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное (внутривенное) питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если его переведут в реанимационное отделение.
"Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что нет объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение", – сказал министр.
1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, при том, что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.