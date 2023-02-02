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Министр юстиции Грузии заявил, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин"

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Брегадзе заявил, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы"
Брегадзе заявил, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы"
Фото: justice gov.ge

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что необходимости в переводе экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в реанимационное отделение нет. Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси 1 февраля, сообщило "Эхо Кавказа".

Глава минюста Грузии обвинил оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что "с целью сохранения политической жизнеспособности" они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили.

По его мнению, кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию направлена на "формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона".

"В вопросах лечения для нас достоверными являются мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно заявлению директора клиники "Вивамед", у пациента нет нарушения функции глотания или любого другого механизма, который может мешать приему пищи", – заявил министр. 

По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное (внутривенное) питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если его переведут в реанимационное отделение.

"Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что нет объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение", – сказал министр.

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, при том, что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, лечение, реанимация, питание
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