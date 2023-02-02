Министр юстиции Грузии заявил, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин"

Глава минюста Грузии обвинил оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что "с целью сохранения политической жизнеспособности" они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили.

По его мнению, кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию направлена на "формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона".

"В вопросах лечения для нас достоверными являются мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно заявлению директора клиники "Вивамед", у пациента нет нарушения функции глотания или любого другого механизма, который может мешать приему пищи", – заявил министр.

По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное (внутривенное) питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если его переведут в реанимационное отделение.

"Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что нет объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение", – сказал министр.

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что правительство Грузии убивает Саакашвили.