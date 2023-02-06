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Рада призвала перевести Саакашвили из Грузии на лечение за границу

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Грузинская сторона должна создать условия для перевода Саакашвили в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения, отмечается в проекте постановления Рады
Грузинская сторона должна создать условия для перевода Саакашвили в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения, отмечается в проекте постановления Рады
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля приняла проект постановления №8417 об обращении парламента к Грузии, Европарламенту, Совету Европейского союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств – членов ЕС о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии (2004–2013), гражданина Украины Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Соответствующий документ поддержали 311 нардепов, отмечается в карточке, опубликованной на сайте Рады.

"Критическое состояние здоровья… Саакашвили подтверждено судебно-экспертной комиссией центра "Эмпатия" с участием грузинских и международных экспертов в соответствии с принципами Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) и требует решительной реакции, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – Грузинская сторона должна обеспечить гражданину Украины Михаилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения".

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.

МИД Украины 2 февраля призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

Теги: Верховная Рада, Украина, Грузия, здоровье, Европарламент, Михаил Саакашвили, Еврокомиссия, ПАСЕ, экспертиза, лечение, парламент, президент, заседание, обращение, нардеп, ЕС
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