Рада призвала перевести Саакашвили из Грузии на лечение за границу

Грузинская сторона должна создать условия для перевода Саакашвили в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения, отмечается в проекте постановления Рады Фото: rada.gov.ua

Соответствующий документ поддержали 311 нардепов, отмечается в карточке, опубликованной на сайте Рады.

"Критическое состояние здоровья… Саакашвили подтверждено судебно-экспертной комиссией центра "Эмпатия" с участием грузинских и международных экспертов в соответствии с принципами Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) и требует решительной реакции, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – Грузинская сторона должна обеспечить гражданину Украины Михаилу Саакашвили необходимую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения".

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".