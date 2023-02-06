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Суд в Тбилиси отказался отпустить Саакашвили. Политик заявил, что "получил смертный приговор"

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Саакашвили: Правительственные эксперты даже не удосужились меня один раз увидеть, но суд поверил им
Саакашвили: Правительственные эксперты даже не удосужились меня один раз увидеть, но суд поверил им
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Суд в Тбилиси не освободил бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

Об этом 6 февраля пишет Interpressnews.

Адвокаты Саакашвили в ходе заседания призвали судью Георгия Аревадзе удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое, по их словам, решение. Спасение жизни третьего президента Грузии находится в руках судьи, отмечал его защитник Шалва Хачапуридзе.

Против удовлетворения ходатайства адвокатов Саакашвили выступили представители пенитенциарной службы. Юрист Ника Абрамишвили заявил, что представленное суду заключение якобы не содержало достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и, по его мнению, не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

Interpressnews подчеркивает, что решение, которое огласил судья Аревадзе, вызвало недовольство родственников и сторонников Саакашвили.

Из-за состояния здоровья Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал и дистанционно.

Ходатайство адвокатов бывшего президента Грузии об отсрочке его приговора или освобождении от наказания судья Аревадзе рассматривал около двух месяцев, указывает СМИ.

Судебное заседание Саакашвили назвал в Facebook "сплошным фарсом".

"Правительственные эксперты даже не удосужились меня один раз увидеть, но суд поверил им, а не международной команде, в которую входила лауреат Нобелевской премии, которая сказала, что если я останусь в тюрьме, то умру. Так что теперь я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными болезнями и по приговору суда, который никто в мире, кроме России, не признает, – отметил политик. – Не случайно в течение последних недель [глава МИД РФ Сергей] Лавров несколько раз хвалил грузинское правительство, а также нападал на меня. [Президент РФ Владимир] Путин пообещал меня повесить "за яйца", и похоже, что он осуществляет план через своего доверенного российского олигарха [Бидзину] Иванишвили".

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid02SuVtnkHgDdJEbtFbh43brW3S17rUcXEV97zdtK5mhp5ps1LaAxxNhBJXegXvp3H5l

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. Украинский омбудсмен неоднократно призывал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. "В его организме начались необратимые процессы", – подчеркнула она.

МИД Украины 2 февраля призвал грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

Теги: Россия, Украина, Грузия, смерть, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, арест, правительство, Тбилиси, приговор, экспертиза, лечение, олигархи, болезнь, президент, адвокат, судья, суд, заседание
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