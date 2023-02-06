Суд в Тбилиси отказался отпустить Саакашвили. Политик заявил, что "получил смертный приговор"

Саакашвили: Правительственные эксперты даже не удосужились меня один раз увидеть, но суд поверил им Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Об этом 6 февраля пишет Interpressnews.

Адвокаты Саакашвили в ходе заседания призвали судью Георгия Аревадзе удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое, по их словам, решение. Спасение жизни третьего президента Грузии находится в руках судьи, отмечал его защитник Шалва Хачапуридзе.

Против удовлетворения ходатайства адвокатов Саакашвили выступили представители пенитенциарной службы. Юрист Ника Абрамишвили заявил, что представленное суду заключение якобы не содержало достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и, по его мнению, не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

Interpressnews подчеркивает, что решение, которое огласил судья Аревадзе, вызвало недовольство родственников и сторонников Саакашвили.

Из-за состояния здоровья Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал и дистанционно.

Ходатайство адвокатов бывшего президента Грузии об отсрочке его приговора или освобождении от наказания судья Аревадзе рассматривал около двух месяцев, указывает СМИ.

Судебное заседание Саакашвили назвал в Facebook "сплошным фарсом".

"Правительственные эксперты даже не удосужились меня один раз увидеть, но суд поверил им, а не международной команде, в которую входила лауреат Нобелевской премии, которая сказала, что если я останусь в тюрьме, то умру. Так что теперь я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными болезнями и по приговору суда, который никто в мире, кроме России, не признает, – отметил политик. – Не случайно в течение последних недель [глава МИД РФ Сергей] Лавров несколько раз хвалил грузинское правительство, а также нападал на меня. [Президент РФ Владимир] Путин пообещал меня повесить "за яйца", и похоже, что он осуществляет план через своего доверенного российского олигарха [Бидзину] Иванишвили".

1 февраля Саакашвили в ходе судебного заседания по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания снял майку, чтобы показать, насколько он истощен, после чего трансляцию прервали.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили.

В минюсте Грузии считают, что для перевода Саакашвили в реанимацию "не существует объективных причин".