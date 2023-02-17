"ГОРДОН" получил видео из палаты Саакашвили. Политик еще в октябре не мог сам передвигаться и упал, пытаясь подняться с кровати

Саакашвили, по словам его пресс-секретаря, похудел наполовину за время пребывания под арестом в Грузии Фото: Gordonua.com

Кадры датированы октябрем прошлого года. Там видно, что Саакашвили еще тогда передвигался по палате в больнице "Вивамед" в Грузии, пользуясь ходунками или при помощи других людей.

На одном из видео – снятом 6 октября – видно, как экс-президент Грузии пытался подняться с больничной кровати, но не смог встать на ноги и упал.

По словам пресс-секретаря Саакавшили Дарьи Чиж, политик похудел до 66 кг.

"Он умирает! Это вопрос дней… недели. Вокруг него врачи и "здоровая" Грузия", – написала Чиж в Facebook 16 февраля. 28 января Чиж писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. При этом рост Саакашвили, насколько известно, – 195 см.