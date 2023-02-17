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"ГОРДОН" получил видео из палаты Саакашвили. Политик еще в октябре не мог сам передвигаться и упал, пытаясь подняться с кровати

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Саакашвили, по словам его пресс-секретаря, похудел наполовину за время пребывания под арестом в Грузии
Саакашвили, по словам его пресс-секретаря, похудел наполовину за время пребывания под арестом в Грузии
Фото: Gordonua.com

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили с трудом передвигается по палате. Об этом свидетельствуют видео из палаты политика, которое основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон получил из своих источников.

Кадры датированы октябрем прошлого года. Там видно, что Саакашвили еще тогда передвигался по палате в больнице "Вивамед" в Грузии, пользуясь ходунками или при помощи других людей. 

На одном из видео – снятом 6 октября – видно, как экс-президент Грузии пытался подняться с больничной кровати, но не смог встать на ноги и упал. 

По словам пресс-секретаря Саакавшили Дарьи Чиж, политик похудел до 66 кг. 

"Он умирает! Это вопрос дней… недели. Вокруг него врачи и "здоровая" Грузия", – написала Чиж в Facebook 16 февраля. 28 января Чиж писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. При этом рост Саакашвили, насколько известно, – 195 см. 

https://www.facebook.com/daryna.chyzh/posts/pfbid0TopNiLfJ6NU8J82EzArRWh7VBRUe5V6Per6uXnCoEQrQzGLkWUWWh8drevXpu2vtl

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, болезнь
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