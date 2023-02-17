"ГОРДОН" получил видео из палаты Саакашвили. Политик еще в октябре не мог сам передвигаться и упал, пытаясь подняться с кровати

Кадры датированы октябрем прошлого года. Там видно, что Саакашвили еще тогда передвигался по палате в больнице "Вивамед" в Грузии, пользуясь ходунками или при помощи других людей.
На одном из видео – снятом 6 октября – видно, как экс-президент Грузии пытался подняться с больничной кровати, но не смог встать на ноги и упал.
По словам пресс-секретаря Саакавшили Дарьи Чиж, политик похудел до 66 кг.
"Он умирает! Это вопрос дней… недели. Вокруг него врачи и "здоровая" Грузия", – написала Чиж в Facebook 16 февраля. 28 января Чиж писала, что он весит 69 кг, притом что при попадании в тюрьму весил 120 кг. При этом рост Саакашвили, насколько известно, – 195 см.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.