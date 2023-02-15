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Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему получить лечение

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Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Саакашвили задержали в Грузии в октябре 2021 года
Фото: EPA

Депутаты Европарламента призвали грузинские власти освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение. Соответствующую резолюцию Европарламент принял 15 февраля, сообщила его пресс-служба.

За проголосовало 577 депутатов, против – 33, 26 воздержались.

"В резолюции Европарламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под стражей на родине с октября 2021 года. Отмечая при этом сообщения о его резкой потере веса и предположения о том, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время содержания под стражей, депутаты Европарламента призывают власти Грузии освободить господина Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей", – говорится в сообщении.

Депутаты призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом помиловать Саакашвили.

"Депутаты Европарламента подчеркивают, что прогресс страны в проведении европейских реформ должен быть снова поставлен на центральное место в политике. Они также считают, что то, как в стране обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и его заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС, который до сих пор не был предоставлен", – отметили в пресс-службе.

В Европарламенте напомнили властям Грузии, что они несут ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, а также за предоставление ему адекватного лечения и уважение его основных прав и личного достоинства в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

"Кроме того, в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Бидзина Иванишвили сыграл в продолжающемся задержании Саакашвили "в рамках личной вендетты". Поэтому парламент вновь призывает Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против господина Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Европарламент, Михаил Саакашвили, лечение, Евросоюз
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