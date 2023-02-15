Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему получить лечение

За проголосовало 577 депутатов, против – 33, 26 воздержались.

"В резолюции Европарламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под стражей на родине с октября 2021 года. Отмечая при этом сообщения о его резкой потере веса и предположения о том, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время содержания под стражей, депутаты Европарламента призывают власти Грузии освободить господина Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей", – говорится в сообщении.

Депутаты призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом помиловать Саакашвили.

"Депутаты Европарламента подчеркивают, что прогресс страны в проведении европейских реформ должен быть снова поставлен на центральное место в политике. Они также считают, что то, как в стране обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и его заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС, который до сих пор не был предоставлен", – отметили в пресс-службе.

В Европарламенте напомнили властям Грузии, что они несут ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, а также за предоставление ему адекватного лечения и уважение его основных прав и личного достоинства в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

"Кроме того, в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Бидзина Иванишвили сыграл в продолжающемся задержании Саакашвили "в рамках личной вендетты". Поэтому парламент вновь призывает Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против господина Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии", – добавили в пресс-службе.