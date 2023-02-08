Президент Грузии заявила, что Саакашвили не выпустят из тюрьмы, даже если она его помилует

Комментируя решение Тбилисского городского суда, который не отпустил Саакашвили на лечение, она сказала, что судьи приговорили грузинский народ "ходить по замкнутому кругу".
"Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, оценка зависит от нас всех. Ясно одно: этим решением грузинский народ был приговорен ходить по замкнутому кругу и оставаться заложниками сложившейся ситуации", – сказала Зурабишвили.
Она отметила, что требующие у нее воспользоваться правом президента на помилование "пытаются обмануть общество". Так как бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, он все равно не выйдет на свободу, считает она.
"Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента приехать, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает", – добавила глава Грузии.
6 февраля суд в Тбилиси отказался освободить Саакашвили или отсрочить его наказание. Сам политик заявил, что "получил смертный приговор".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы решением суда, который не принял во внимание заключение врачей о тяжести болезни Саакашвили и отказал в отправке его за границу для лечения.
"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", – говорится в сообщении МИД.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине.