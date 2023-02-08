Президент Грузии заявила, что Саакашвили не выпустят из тюрьмы, даже если она его помилует

Бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, и он все равно не выйдет на свободу – Зурабишвили Фото: ЕРА

Комментируя решение Тбилисского городского суда, который не отпустил Саакашвили на лечение, она сказала, что судьи приговорили грузинский народ "ходить по замкнутому кругу".

"Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, оценка зависит от нас всех. Ясно одно: этим решением грузинский народ был приговорен ходить по замкнутому кругу и оставаться заложниками сложившейся ситуации", – сказала Зурабишвили.

Она отметила, что требующие у нее воспользоваться правом президента на помилование "пытаются обмануть общество". Так как бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, он все равно не выйдет на свободу, считает она.

"Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента приехать, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает", – добавила глава Грузии.