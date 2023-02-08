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Президент Грузии заявила, что Саакашвили не выпустят из тюрьмы, даже если она его помилует

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Бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, и он все равно не выйдет на свободу Зурабишвили
Бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, и он все равно не выйдет на свободу – Зурабишвили
Фото: ЕРА

Правительство Грузии должно найти законный и гуманный способ решения вопроса бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила 7 февраля, сообщает "Новости – Грузия".

Комментируя решение Тбилисского городского суда, который не отпустил Саакашвили на лечение, она сказала, что судьи приговорили грузинский народ "ходить по замкнутому кругу".

"Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, оценка зависит от нас всех. Ясно одно: этим решением грузинский народ был приговорен ходить по замкнутому кругу и оставаться заложниками сложившейся ситуации", – сказала Зурабишвили.

Она отметила, что требующие у нее воспользоваться правом президента на помилование "пытаются обмануть общество". Так как бывшему президенту предъявлены еще три обвинения, он все равно не выйдет на свободу, считает она. 

"Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента приехать, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает", – добавила глава Грузии.

6 февраля суд в Тбилиси отказался освободить Саакашвили или отсрочить его наказание. Сам политик заявил, что "получил смертный приговор".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы решением суда, который не принял во внимание заключение врачей о тяжести болезни Саакашвили и отказал в отправке его за границу для лечения.

"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", – говорится в сообщении МИД.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, тюрьма, помилование, Саломе Зурабишвили
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