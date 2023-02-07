МИД Украины призвал Грузию прекратить "сводить политические счеты" с Саакашвили

Саакашвили находится в заключении в Грузии с октября 2021 года Фото: EPA

В ведомстве отметили, что суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили и отказал в отправке его за границу для лечения.

"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", – говорится в сообщении.

МИД Украины заявил, что будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден.