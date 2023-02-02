Подоляк тоже призывает Грузию отпустить Саакашвили на лечение. Готов ехать за ним лично

Подоляк: Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого Фото: president.gov.ua

"Любой президент – это человек. Но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это", – написал он.

Будь-який президент це людина. Але також інституція. Країна, що дозволяє собі вбивство свого екс-очільника у прямому ефірі, бере історичний гріх, який буде тяжко змити. Не допустіть цього. Відпустіть @SaakashviliM на лікування. Готовий особисто приїхати його забрати. Зробіть це. pic.twitter.com/dQQOoN5XSm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 2, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили. В тот день Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см.

После этого уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в очередной раз призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, а глава ОП Андрей Ермак заявил о необходимости вернуть политика в Украину.

Отпустить на лечение Саакашвили Грузию призывает также Европарламент.

Грузинский минюст при этом считает, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы", и не видит причин для его перевода в реанимацию.