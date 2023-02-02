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ПОЛИТИКА

Подоляк тоже призывает Грузию отпустить Саакашвили на лечение. Готов ехать за ним лично

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Подоляк: Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого
Подоляк: Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 февраля в Twitter призвал власти Грузии отпустить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение.

"Любой президент – это человек. Но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это", – написал он. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили. В тот день Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см. 

После этого уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в очередной раз призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, а глава ОП Андрей Ермак заявил о необходимости вернуть политика в Украину. 

Отпустить на лечение Саакашвили Грузию призывает также Европарламент

Грузинский минюст при этом считает, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы", и не видит причин для его перевода в реанимацию.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, 1 октября 2021 года. Политика задержали и арестовали в тот же день, прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. С тех пор его не выпускали на свободу. 

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов

В декабре МИД Украины призывал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей, президент просил о милосердии, а омбудсмен – о допуске к Саакашвили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, лечение, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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