Подоляк тоже призывает Грузию отпустить Саакашвили на лечение. Готов ехать за ним лично

"Любой президент – это человек. Но также и институция. Страна, которая позволяет себе убийство своего экс-руководителя в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Саакашвили для лечения. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это", – написал он.
Будь-який президент це людина. Але також інституція. Країна, що дозволяє собі вбивство свого екс-очільника у прямому ефірі, бере історичний гріх, який буде тяжко змити. Не допустіть цього. Відпустіть @SaakashviliM на лікування. Готовий особисто приїхати його забрати. Зробіть це. pic.twitter.com/dQQOoN5XSm— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 2, 2023
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что власти Грузии фактически убивают Саакашвили. В тот день Саакашвили по видеосвязи принимал участие в судебном заседании об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Он поднял футболку, чтобы показать, насколько истощен, – и трансляцию прервали. По словам пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж, политик сейчас весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг. Его рост, насколько известно, – 195 см.
После этого уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в очередной раз призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, а глава ОП Андрей Ермак заявил о необходимости вернуть политика в Украину.
Отпустить на лечение Саакашвили Грузию призывает также Европарламент.
Грузинский минюст при этом считает, что "физиологические параметры Саакашвили остаются в пределах нормы", и не видит причин для его перевода в реанимацию.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, 1 октября 2021 года. Политика задержали и арестовали в тот же день, прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. С тех пор его не выпускали на свободу.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
В декабре МИД Украины призывал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей, президент просил о милосердии, а омбудсмен – о допуске к Саакашвили.