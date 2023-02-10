Польша предложила принять Саакашвили на лечение – Моравецкий

"Польша инициировала – и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему – предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", – сказал Моравецкий.

Он отметил, польская сторона опасается, что с ним может произойти "самое худшее" в Грузии.

"Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой совета [ЕС]", – добавил он.