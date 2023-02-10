ГОРДОН
 
 
МИР

Польша предложила принять Саакашвили на лечение – Моравецкий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Грузии Саакашвили подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов
В Грузии Саакашвили подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов
Фото: EPA

Польша предложила правительству Грузии, чтобы бывший президент страны Михаил Саакашвили проходил лечение в Польше. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 февраля на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия). Его цитирует польское агентство PAP.

"Польша инициировала – и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему – предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", – сказал Моравецкий.

Он отметил, польская сторона опасается, что с ним может произойти "самое худшее" в Грузии.

"Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой совета [ЕС]", – добавил он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине.

Теги: Грузия, Польша, Михаил Саакашвили, Бельгия, правительство, Брюссель, лечение, Матеуш Моравецкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Регулярные медосмотры, ежедневные тренировки и противовозрастные таблетки. СМИ рассказали, как 48-летняя Бекхэм борется со старением
Галина ГРИШИНА
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
"Не все могут спуститься в укрытие, даже когда страшно". Мендель сообщила, что повредила ногу и теперь передвигается на костылях
Галина ГРИШИНА
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
Набравшая вес Каменских снялась в белом халате. Фото
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023
Галина ГРИШИНА
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри
Галина ГРИШИНА
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
"Самый вкусный картофель, который вы когда-либо пробовали". Рецепт от эксперта
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
Галкин заинтриговал общением с девушкой, находящейся за кадром. Видео
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (67925)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (54876)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (52397)
4
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (52382)
5
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (49511)
6
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (48337)
7
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (45911)
8
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (31889)
 
 
 
 