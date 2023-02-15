Маломуж: Студентов ведущих вузов, в том числе КНУ, мы подбирали для разведки и контрразведки. Поэтому и Порошенко, и Саакашвили рассматривались как будущие возможные разведчики

"К разведчикам более высокие требования, чем к президенту", – отметил экс-глава СВР, говоря о карьерах Порошенко и Саакашвили Фото: EPA

В ходе интервью Гордон отметил со ссылкой на бывшего первого зампредседателя КГБ СССР Филиппа Бобкова, что в советское время при каждом институте были представители КГБ, которые занимались вербовкой перспективных студентов.

По информации Гордона, Маломуж в свое время был одним из представителей КГБ СССР при КНУ имени Шевченко, связывался со студентами и преподавателями.

"В первую очередь я хочу уточнить: это мифы. Некоторые коллеги говорили, что я там работал, не зная глубины работы. Конкретно направление, которое я возглавлял, – это, конечно, разведка, контрразведка", – сказал Маломуж.

Он подчеркнул, что в университете были студенты, аспиранты и преподаватели из 102 стран мира, в общей сложности там училось 2,5 тыс. иностранных студентов.

"Это база в любой стране для разведки и контрразведки. Чтобы за пять лет создавать условия за рубежом. Это дети, как правило, элиты: президентов, премьеров, королей, шейхов, различных мощных руководителей кланов... Мы работали день и ночь на разведку, на нелегальную разведку, на различные подразделения, которые вели по странам. Это очень много. Это десятки подразделений, которые готовили людей", – сказал Маломуж.

По его словам, КНУ имени Шевченко был "базовым" для отбора агентов разведки и контрразведки, потому что там были факультеты международных отношений и иностранных языков.

"Этот контингент, включая и Порошенко, и Саакашвили, и многих-многих других, рассматривался как будущие разведчики... Хорошее базовое образование и два языка минимум, затем еще академия три года минимум – и уже разведчик готов к выполнению первичных заданий за рубежом. Поэтому все изучались – и далеко не все прошли. Часть не прошла в разведчики, но прошла на другие должности, включая президентские. К разведчикам более высокие требования, чем к президенту", – отметил Маломуж.

Он уточнил, что с Порошенко и Саакашвили "в начальном периоде" работали украинские спецслужбы в составе КГБ, а после распада СССР работала СБУ.

"Саакашвили получил рекомендации, прошел на Грузию, потому что Союз распался. Но там была война: [первый президент Грузии Звиад] Гамсахурдия поднял восстание. Кому Саакашвили будет предъявлять рекомендации, что он прошел системную подготовку, медкомиссию, получил все рекомендации от украинской стороны? Предполагалось, что там будут коллеги, которые их примут. Не было кому принимать. Поэтому он пошел в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом", – рассказал Маломуж.

По его словам, Порошенко "занесли в контакты" и он делал "определенные успехи в этом направлении", но "не прошел определенные ситуации" уже на последних курсах университета, и дальше его движение по службе не пошло.

"Кандидат на разведку готовится четыре-пять лет. Хорошая подготовка кандидата на разведку – это, конечно, изучение с первого курса по пятый, а затем уже испытания в учебном центре, куда он пойдет, на какие должности. Вот [президент РФ Владимир] Путин далеко не пошел. Пошел на завклуба в Дрездене. Поэтому понимаем, какой у него уровень подготовки", – добавил Маломуж.

Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube