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Брат Саакашвили: Происходит неслыханная вещь – мы в прямом эфире наблюдаем смертную казнь Михаила Саакашвили

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В Грузии Cаакашвили подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов
В Грузии Cаакашвили подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – в плохом состоянии здоровья. Об этом в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" заявил родной брат политика, юрист Давид Саакашвили.

"Мне трудно чуть-чуть сдержать свои эмоции, свой, так сказать, гнев человеческий, потому что реально сейчас происходит неслыханная вещь – мы смотрим так называемую смертную казнь [Саакашвили]. Здесь уже не разговор о какой-то защите прав человека. Здесь идет речь о защите жизни", – сказал он.

Давид Саакашвили добавил, что до тюрьмы его брат был здоров и в хорошей физической форме. Сейчас же на него "нельзя смотреть как на человека".

"Миша, которого все визуально знают, какой он активный по жизни, какой он драйв. Сейчас он обессиленный, больной, визуально ужасно выглядит. Я скажу цифры: сейчас Миша весит 67 кг. Я думаю, это обо всем говорит. При его росте и при его физической форме – это кошмар", – добавил Давид Саакашвили.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, лечение, Давид Саакашвили
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