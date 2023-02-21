Брат Саакашвили: Происходит неслыханная вещь – мы в прямом эфире наблюдаем смертную казнь Михаила Саакашвили

"Мне трудно чуть-чуть сдержать свои эмоции, свой, так сказать, гнев человеческий, потому что реально сейчас происходит неслыханная вещь – мы смотрим так называемую смертную казнь [Саакашвили]. Здесь уже не разговор о какой-то защите прав человека. Здесь идет речь о защите жизни", – сказал он.

Давид Саакашвили добавил, что до тюрьмы его брат был здоров и в хорошей физической форме. Сейчас же на него "нельзя смотреть как на человека".

"Миша, которого все визуально знают, какой он активный по жизни, какой он драйв. Сейчас он обессиленный, больной, визуально ужасно выглядит. Я скажу цифры: сейчас Миша весит 67 кг. Я думаю, это обо всем говорит. При его росте и при его физической форме – это кошмар", – добавил Давид Саакашвили.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube