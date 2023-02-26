Мать Саакашвили: Полтора года Михаил в тюрьме – и я в тюрьме. Я постоянно должна быть рядом

"Эти полтора года [Михаил] в тюрьме, и я в тюрьме. Фактически так получается. Поэтому для меня уже никаких конференций не существует – ничего. Я все время рядом. Я должна быть рядом", – сказала Аласания.

По ее словам, внуки "тоже очень переживают, это тяжело все для них, очень тяжело".

"Члены семьи на это дело не смотрят, как он сам смотрит на все это: на все эти процессы. Для него это все по-другому. Но мы же все-таки члены семьи. Это для нас родной человек, которого убивают у нас на глазах. И у него смертная казнь. Кстати, смертная казнь, которую он отменил в Грузии. Вот сейчас ему вернули опять: постановили смертную казнь в такой форме", – заявила мать Саакашвили.

Она считает, что политика могут держать в грузинской тюрьме "без конца".

"Его здоровье просто не позволит. Сейчас ему очень плохо. Но они готовы его держать все время. И сами считают, что пришли навечно и так и будут сидеть", – отметила Аласания.

Она также объяснила, что в связи с отравлением Саакашвили, которое "уже доказано", еду ему приносит именно она, потому что "больница так решила". "Я как приложение к этой еде имею возможность к нему заходить", – отмечала Аласания.

Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью

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