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Мать Саакашвили: Полтора года Михаил в тюрьме – и я в тюрьме. Я постоянно должна быть рядом

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Аласания считает, что сына могут держать в тюрьме "без конца"
Аласания считает, что сына могут держать в тюрьме "без конца"
Фото: ЕРА

Гиули Аласания, мать содержащегося в грузинской тюрьме третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, заявила в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что фактически в тюрьме находится и она сама.

"Эти полтора года [Михаил] в тюрьме, и я в тюрьме. Фактически так получается. Поэтому для меня уже никаких конференций не существует – ничего. Я все время рядом. Я должна быть рядом", – сказала Аласания.

По ее словам, внуки "тоже очень переживают, это тяжело все для них, очень тяжело".

"Члены семьи на это дело не смотрят, как он сам смотрит на все это: на все эти процессы. Для него это все по-другому. Но мы же все-таки члены семьи. Это для нас родной человек, которого убивают у нас на глазах. И у него смертная казнь. Кстати, смертная казнь, которую он отменил в Грузии. Вот сейчас ему вернули опять: постановили смертную казнь в такой форме", – заявила мать Саакашвили.

Она считает, что политика могут держать в грузинской тюрьме "без конца".

"Его здоровье просто не позволит. Сейчас ему очень плохо. Но они готовы его держать все время. И сами считают, что пришли навечно и так и будут сидеть", – отметила Аласания.

Она также объяснила, что в связи с отравлением Саакашвили, которое "уже доказано", еду ему приносит именно она, потому что "больница так решила". "Я как приложение к этой еде имею возможность к нему заходить", – отмечала Аласания.

Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.

В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Гиули Аласания
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