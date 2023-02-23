Мать Саакашвили о его состоянии: Человек исчезает у меня на глазах

Саакашвили, по словам его матери, практически не передвигается и все время лежит в одной позе Фото: EPA

"Он очень плох. В тюрьме его отравили. Это уже доказано. Приезжали врачи, которые очень серьезно [все исследовали], в хороших лабораториях были сделаны анализы – в Германии, а потом в Калифорнии [в США]. Выяснилось, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжелые металлы, но никто этим не занимается. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже", – сказала Аласания.

Она рассказала, что имеет возможность видеться с сыном, поскольку приносит ему еду.

"Я выхожу оттуда совершенно выпотрошенная, потому что он очень плохо себя чувствует. У него каждый день высокая температура. Например, вчера весь вечер – 38,5 °C, а пульс – 120 [ударов в минуту], можете себе представить? Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия (тяжелая форма истощения организма, характеризующаяся быстрым снижением массы тела. – "ГОРДОН"), это уже все подтвердили. Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А отчего это? Оттого, что он отравлен... Так что с каждым днем ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду", – сказала Аласания.

По ее словам, Саакашвили ослаб так, "что не может стоять на ногах", и практические все время лежит в одной позе.

"Он двигаться фактически не может. У него страшные боли в суставах. У него вообще, совершенно исчезли мышцы", – рассказала Аласания.

Она подчеркнула, что Саакашвили поставили "очень много диагнозов", но главный, который вызывает обеспокоенность, – отравление тяжелыми металлами.

"Человек исчезает у меня на глаза, – сказала Аласания. – Они просто решили убить моего сына, у него смертный приговор".

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