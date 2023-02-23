Мать Саакашвили о его состоянии: Человек исчезает у меня на глазах

"Он очень плох. В тюрьме его отравили. Это уже доказано. Приезжали врачи, которые очень серьезно [все исследовали], в хороших лабораториях были сделаны анализы – в Германии, а потом в Калифорнии [в США]. Выяснилось, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжелые металлы, но никто этим не занимается. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже", – сказала Аласания.
Она рассказала, что имеет возможность видеться с сыном, поскольку приносит ему еду.
"Я выхожу оттуда совершенно выпотрошенная, потому что он очень плохо себя чувствует. У него каждый день высокая температура. Например, вчера весь вечер – 38,5 °C, а пульс – 120 [ударов в минуту], можете себе представить? Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия (тяжелая форма истощения организма, характеризующаяся быстрым снижением массы тела. – "ГОРДОН"), это уже все подтвердили. Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А отчего это? Оттого, что он отравлен... Так что с каждым днем ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду", – сказала Аласания.
По ее словам, Саакашвили ослаб так, "что не может стоять на ногах", и практические все время лежит в одной позе.
"Он двигаться фактически не может. У него страшные боли в суставах. У него вообще, совершенно исчезли мышцы", – рассказала Аласания.
Она подчеркнула, что Саакашвили поставили "очень много диагнозов", но главный, который вызывает обеспокоенность, – отравление тяжелыми металлами.
"Человек исчезает у меня на глаза, – сказала Аласания. – Они просто решили убить моего сына, у него смертный приговор".
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.
В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.