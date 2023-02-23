Мать Саакашвили о его аресте: Обычно все авантюры сына заканчивались хорошо, но в этот раз все тяжело получилось

"Обычно у него вот эти авантюры кончались хорошо, обычно все как-то обходилось, но в этот раз все очень тяжело получилось", – сказала Аласания.
Мать Саакашвили рассказала, что накануне поездки сына в Грузию приехала к нему в Украину, туда же прибыл из США ее брат.
"Мы оба собирались его отговорить. Но он так все устроил, что не дал нам слова сказать. Он куда-то исчез, а потом с утра опять исчез... Потом я получила месседж от него, что "вы там подождите дня два, развлеките друг друга – и я подъеду". В конце концов появились вот эти фотографии [сына из Грузии]", – вспомнила она.
Гордон рассказал, что о решении Саакашвили вернуться в Грузию узнал за несколько дней до поездки.
"За несколько дней до его поездки в Грузию он нам с [супругой, главным редактором издания "ГОРДОН"] Алесей [Бацман] рассказал о том, что собирается ехать. И я ему говорю: "Как же так? Могут же арестовать". Он говорит: "Могут и убить, но я революционер и я всегда готов и к аресту, и к смерти", – вспомнил Гордон.
Журналист рассказал, что отговаривал Саакашвили от поездки, "как мог", потому что предполагал, что тот сразу же окажется в тюрьме.
"Но он был уверен, что как-то все обойдется... Вам не кажется, что его специально заманили туда?" – спросил Гордон у Аласании.
Она ответила, что "ничего не исключено".
"Но я помню, что он очень был настроен приехать. Я часто бывала у него в Киеве. Когда я на него смотрела в последние месяцы [перед возвращением], он уже был в таком состоянии... Было ощущение, что он места себе не находил. Вот как-то он про себя это решил... Я даже думала, что все лучше, чем это его такое состояние", – сказала Аласания.
При этом, по ее словам, даже сейчас, после полутора лет заключения и резкого ухудшения состояния здоровья, Саакашвили не жалеет, что вернулся в Грузию.
"Нет, [не жалеет]. В том-то и дело. Он считает, что... Знаете, Грузия с 2012 года вообще исчезла [из информационной повестки]. Никто о Грузии уже не вспоминал нигде, ни на каких уровнях, и тут с его приездом опять заговорили о Грузии. Ну, правда, не с лучшей стороны, но все равно, хоть в каком-то контексте Грузия вдруг воскресла и опять появилась на карте. Как-то мне кажется, что он считает, что это неплохо, что это все-таки хорошо", – сказала Аласания.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.
В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.