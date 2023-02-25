Мать Саакашвили: С разговорами с Михаилом очень трудно. Мы находимся в маленькой комнате, все прослушивается и просматривается

"Он очень плох. Я почему туда попадаю? Потому что я должна... Его в тюрьме отравили. Это уже доказано. Приезжали врачи, которые серьезно... В хороших лабораториях были анализы сделаны: в Германии, а потом в Калифорнии. И, в общем, выяснилось, что у него интоксикация, и надо выводить эти тяжелые металлы. Но никто этим не занимается. Поэтому ему с каждым днем все хуже и хуже. И он то ли сам отказался... Точно не помню. Но во всяком случае еду должна была приносить я. Ну больница так решила. Поэтому я как приложение к этой еде имею возможность к нему заходить", – сказала Аласания.

Она отметила, что от Саакашвили выходит "совершенно выпотрошенная, потому что он очень плохо себя чувствует, у него каждый день высокая температура".

"Ему с каждым днем все хуже и хуже. Я вот не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду. И каждый раз вот так вот. Он лежит в одной позе. Он очень ослаб, он не может стоять на ногах, он двигаться фактически не может. У него страшные боли суставов. У него вообще исчезли мышцы совершенно. Вот так он выглядит сейчас", – объяснила мать Саакашвили.

По ее словам, с разговором с сыном "очень трудно".

"Мы там в маленькой комнате, и все прослушивается и просматривается. Поэтому даже появились кадры известные... Так что с этим делом очень плохо. Ну, он пишет письма иногда. Но ему и писать трудно: у него рука уже не очень подчиняется. Но ухитряется как-то. И вот адвокаты ходят. Это и деловые письма. Вот у него таким образом как-то связь с внешним миром. Как-то старается поддерживать", – отметила Аласания.

Она также ответила на вопрос, откуда у нее силы это все видеть.

"Это очень сложно. Я все время рассчитываю на какое-то чудо: а вдруг завтра что-то может случиться. Но с каждым днем все хуже и хуже. Думаешь: уже, казалось бы, хуже не может быть. Просыпаешься на утро – и выясняется, что случилось что-то еще хуже, чем было вчера. Вот сейчас в такой реальности живем", – подчеркнула мать Саакашвили.

Она называет "самым настоящим адом" каждый свой приход к сыну.

"Меня проверяют, шарят, смотрят, чтобы я что-то не пронесла, не вынесла, не дай бог. И потом взвешивается еда, которую я приношу, из которой если он какую-то часть проглотит, мы уже счастливы вокруг, что он что-то сумел проглотить. [...] Без телефона человек столько времени. Фактически у него, по их мнению, не должно было быть никакой информации. Очень ограниченный круг людей. Фактически сейчас я (благодаря еде) и адвокаты имеем доступ, и никто больше", – рассказала Аласания.

Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью

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