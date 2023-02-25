ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мать Саакашвили: В Грузии говорят: "Вы хотите войну?" На самом деле у нас тоже война. К сожалению, мы оказались частью России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Аласания: В последние дни все маски уже сняты, все оголилось и выяснилось, что мы уже в России
Аласания: В последние дни все маски уже сняты, все оголилось – и выяснилось, что мы уже в России
Фото: interpressnews.ge

Грузия сейчас оказалась в XIV веке, считает мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, историк Гиули Аласания. Об этом она сказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Она подчеркнула, что Грузия прошла очень тяжелые годы, с 89-го года были расстрелы, были войны. Позднее президент Эдуард Шеварднадзе улучшил ситуацию, "но все равно было очень тяжело".

"И потом, он просто не мог это сделать никак. Потому что это все-таки был чиновник советского типа, и коррупция здесь расцветала. В Грузии было очень сложно. А потом вдруг появился мой сын. И эта революция, которая здесь произошла в 2003 году... Было такое единение... Потом, с 2004-го, когда начались эти преобразования – невозможно было себе представить вот такой финал", – сказала Аласания.

Сейчас, по ее словам, в Грузии происходят "страшные дела".

"Мы опять оказались в XIV веке почему-то. Вы находитесь в Украине – там вообще ад самый настоящий. Но у нас тоже. Они говорят: "А что, вы хотите войну?" А на самом деле у нас тоже война... Недавно были опросы NDI, и выяснилось, что 81% все-таки хочет в Европу, смотрит на Запад. А, значит, это меньшинство – они совершенно иначе. И мы уже фактически оказались частью России, к сожалению. Вот то, что мы наблюдаем в последние дни, когда все маски уже сняты, все оголилось – и выяснилось, что мы уже в России", – сказала мать экс-президента.

Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По мнению Аласании, в Грузии сейчас "фактически нет правосудия" и страна "утопает в коррупции". Об этом она говорила еще в декабре 2021 года. 

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 11 февраля 2023 года заявил, что в результате работы его правительства в прошлом году у Грузии был "беспрецедентно высокий экономический рост" и его команде "удалось избежать самого большого испытания – войны", несмотря на то, что Украина якобы добивалась открытия в его стране "второго фронта". 

Часть территории Грузии – Абхазия и Южная Осетия – оккупированы Россией после того, как 8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликтПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Грузия, Эдуард Шеварднадзе, Гиули Аласания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (111200)
2
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (52037)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (37325)
4
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (26931)
5
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (24515)
6
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (24018)
7
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео (20796)
8
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (20355)
 
 
 
 