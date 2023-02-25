Мать Саакашвили: В Грузии говорят: "Вы хотите войну?" На самом деле у нас тоже война. К сожалению, мы оказались частью России

Она подчеркнула, что Грузия прошла очень тяжелые годы, с 89-го года были расстрелы, были войны. Позднее президент Эдуард Шеварднадзе улучшил ситуацию, "но все равно было очень тяжело".
"И потом, он просто не мог это сделать никак. Потому что это все-таки был чиновник советского типа, и коррупция здесь расцветала. В Грузии было очень сложно. А потом вдруг появился мой сын. И эта революция, которая здесь произошла в 2003 году... Было такое единение... Потом, с 2004-го, когда начались эти преобразования – невозможно было себе представить вот такой финал", – сказала Аласания.
Сейчас, по ее словам, в Грузии происходят "страшные дела".
"Мы опять оказались в XIV веке почему-то. Вы находитесь в Украине – там вообще ад самый настоящий. Но у нас тоже. Они говорят: "А что, вы хотите войну?" А на самом деле у нас тоже война... Недавно были опросы NDI, и выяснилось, что 81% все-таки хочет в Европу, смотрит на Запад. А, значит, это меньшинство – они совершенно иначе. И мы уже фактически оказались частью России, к сожалению. Вот то, что мы наблюдаем в последние дни, когда все маски уже сняты, все оголилось – и выяснилось, что мы уже в России", – сказала мать экс-президента.
Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор. Читайте полную версию интервью
По мнению Аласании, в Грузии сейчас "фактически нет правосудия" и страна "утопает в коррупции". Об этом она говорила еще в декабре 2021 года.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 11 февраля 2023 года заявил, что в результате работы его правительства в прошлом году у Грузии был "беспрецедентно высокий экономический рост" и его команде "удалось избежать самого большого испытания – войны", несмотря на то, что Украина якобы добивалась открытия в его стране "второго фронта".
Часть территории Грузии – Абхазия и Южная Осетия – оккупированы Россией после того, как 8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины.