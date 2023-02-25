Мать Саакашвили: В Грузии говорят: "Вы хотите войну?" На самом деле у нас тоже война. К сожалению, мы оказались частью России

Аласания: В последние дни все маски уже сняты, все оголилось – и выяснилось, что мы уже в России Фото: interpressnews.ge

Она подчеркнула, что Грузия прошла очень тяжелые годы, с 89-го года были расстрелы, были войны. Позднее президент Эдуард Шеварднадзе улучшил ситуацию, "но все равно было очень тяжело".

"И потом, он просто не мог это сделать никак. Потому что это все-таки был чиновник советского типа, и коррупция здесь расцветала. В Грузии было очень сложно. А потом вдруг появился мой сын. И эта революция, которая здесь произошла в 2003 году... Было такое единение... Потом, с 2004-го, когда начались эти преобразования – невозможно было себе представить вот такой финал", – сказала Аласания.

Сейчас, по ее словам, в Грузии происходят "страшные дела".

"Мы опять оказались в XIV веке почему-то. Вы находитесь в Украине – там вообще ад самый настоящий. Но у нас тоже. Они говорят: "А что, вы хотите войну?" А на самом деле у нас тоже война... Недавно были опросы NDI, и выяснилось, что 81% все-таки хочет в Европу, смотрит на Запад. А, значит, это меньшинство – они совершенно иначе. И мы уже фактически оказались частью России, к сожалению. Вот то, что мы наблюдаем в последние дни, когда все маски уже сняты, все оголилось – и выяснилось, что мы уже в России", – сказала мать экс-президента.

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