Премьер Грузии заявил, что Украина добивалась открытия в его стране "второго фронта"

"В результате работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в то время, когда во всем мире рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на этот вызов, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны. Попытка того, чтобы этот конфликт как-нибудь перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается. Мы напрямую слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", – заявил Гарибашвили.

Он считает, что частью этой якобы задачи была "отправка" в Грузию ее бывшего президента Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство, и "очень много провокаций".

По словам премьера Грузии, провокации "не прекращаются и сейчас".

"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу, одного – мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", – заявил Гарибашвили.