Премьер Грузии заявил, что Украина добивалась открытия в его стране "второго фронта"

"В результате работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в то время, когда во всем мире рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на этот вызов, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны. Попытка того, чтобы этот конфликт как-нибудь перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается. Мы напрямую слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", – заявил Гарибашвили.
Он считает, что частью этой якобы задачи была "отправка" в Грузию ее бывшего президента Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство, и "очень много провокаций".
По словам премьера Грузии, провокации "не прекращаются и сейчас".
"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу, одного – мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", – заявил Гарибашвили.
Часть территории Грузии – Абхазия и Южная Осетия – оккупированы Россией после того, как 8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт.
В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризировать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказался предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны", и не поддержал санкции против России. РФ может использовать Грузию как лазейку для обхода санкций, писала The New York Times.
1 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал это так: "С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо".