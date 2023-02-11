"Россияне вообще часто врут". В Грузии опровергли, что делали официальный запрос о возобновлении прямых перелетов между странами

Он опроверг слова заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова. 9 февраля он сообщил на телемарафоне "Россия сегодня", что несколько недель назад Грузия официально предложила восстановить прямые перелеты.

Самхарадзе в ответ заявил, что это неправда.



"Этого не происходило. Да, русские вообще часто лгут", – сказал грузинский парламентарий.



