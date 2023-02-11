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"Россияне вообще часто врут". В Грузии опровергли, что делали официальный запрос о возобновлении прямых перелетов между странами

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Глава международного комитета парламента Грузии Самхарадзе ответил на заявления из РФ
Глава международного комитета парламента Грузии Самхарадзе ответил на заявления из РФ
Фото: parliament.ge

Грузия не обращалась к России с официальным запросом о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом председатель комитета по международным отношениям грузинского парламента Николоз Самхарадзе заявил 10 февраля на брифинге в Тбилиси, сообщает "Грузия online".

Он опроверг слова заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова. 9 февраля он сообщил на телемарафоне "Россия сегодня", что несколько недель назад Грузия официально предложила восстановить прямые перелеты. 

Самхарадзе в ответ  заявил, что это неправда.

"Этого не происходило. Да, русские вообще часто лгут", – сказал грузинский парламентарий.


Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Она подчеркнула, что не согласна с точкой зрения, будто возобновление авиасообщения с РФ может облегчить проблемы проживающих в России граждан Грузии.

ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.

Теги: Россия, Грузия, санкции, Сергей Лавров, МИД России, Совет Федерации, парламент, авиарейсы, опровержение
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