"Россияне вообще часто врут". В Грузии опровергли, что делали официальный запрос о возобновлении прямых перелетов между странами

Он опроверг слова заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова. 9 февраля он сообщил на телемарафоне "Россия сегодня", что несколько недель назад Грузия официально предложила восстановить прямые перелеты.
Самхарадзе в ответ заявил, что это неправда.
"Этого не происходило. Да, русские вообще часто лгут", – сказал грузинский парламентарий.
18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".
В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Она подчеркнула, что не согласна с точкой зрения, будто возобновление авиасообщения с РФ может облегчить проблемы проживающих в России граждан Грузии.
ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.