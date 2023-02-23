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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская боевая авиация может поступать в Грузию на ремонт через страны Африки – журналист

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Тузов: Поскольку запасы российской армии в войне в Украине сокращаются с каждым днем, путинский режим конвульсионно ищет любые резервы за пределами своей страны. И не останавливается исключительно на иранских дронах
Тузов: Поскольку запасы российской армии в войне в Украине сокращаются с каждым днем, путинский режим конвульсионно ищет любые резервы за пределами своей страны. И не останавливается исключительно на иранских дронах
Фото: Дмитро Тузов / Facebook

Российская боевая авиация, возможно, перевозится в Грузию на ремонт через страны Африки. Об этом в своем блоге для "Украинской правды" 23 февраля заявил журналист и политический обозреватель Дмитрий Тузов.

Он обратил внимание на материал грузинского канала Pirveli, вышедший 23 января: журналисты телеканала опубликовали выписку из реестра, согласно которой 20% российского научно-производственного концерна "Штурмовики Сухого" принадлежит Тбилисскому авиазаводу (JSC Tbilaviamsheni). В расследовании Pirveli говорилось, что Tbilaviamsheni на 100% принадлежит государству, следовательно, "правительству Грузии принадлежит 20% научно-технического центра, занимающегося ремонтом и модернизацией российских военных самолетов". 

Украинский журналист Сергей Иванов рассказывал, что на территории Тбилисского авиазавода действуют три юридических лица и три производства: НПЦ "Дельта", подчиненный минобороны Грузии, Тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени" (Joint Stock Company Tbilaviamsheni) и TAM Management – как минимум на два из них оказывает влияние грузинско-российский бизнесмен Тамаз Сомхишвили (Иванов называет его уголовным авторитетом, известным также как Тамаз Тобольский). 

По информации Иванова, Сомхишвили/Тобольский может быть связан с ремонтом российских самолетов и вертолетов, а также с модернизацией российских ракет класса "воздух – воздух". 

Гендиректор тбилисского завода Михаил Оглишвили отрицал наличие грузинской доли в российском концерне, отметил Тузов. 

"В то же время один из первых директоров Тбилисского авиастроительного завода, а ныне руководитель частной компании TAM Management, занимающейся ремонтом и восстановлением авиатехники, Пантико Тордия подтвердил инвестиции Тамаза Сомхишвили в этот бизнес в размере 7 млн [долларов], что позволило компании ТАМ-менеджмент, 50% которой принадлежат Томазу Сомхишвили, работать на этом рынке. Пантико Тордия обнародовал интересную информацию о том, что на грузинский авиаремонтный завод технику везут в контейнерах из Джибути. Откуда в Джибути запасы авиатехники и куда после обновления и ремонта отправляются отремонтированные машины? Ведь ВВС этой африканской страны, расположенной между Эритреей, Эфиопией и Сомали, насчитывают... несколько самолетов, включая легкую одномоторную Cessna, и несколько вертолетов", – добавил Тузов. 

Он отметил, что не нашел в этом списке штурмовиков. 

"Это наталкивает на мысль, что "контейнеры из Джибути" могут содержать советскую и российскую авиатехнику из других стран Африки и быть своеобразным хабом для ее перевалки в другие страны для ремонта и восстановления. Кстати, вы не задумывались, чем объясняется усиленный интерес россиян к Африканскому континенту в последнее время, когда страны ЕС и США ввели против России жесткие санкции в связи с вторжением в Украину? Оружие – вот что интересует российских эмиссаров, в том числе российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в вояжах по странам Африканского континента. Поскольку запасы российской армии в войне против Украины сокращаются с каждым днем, путинский режим конвульсионно ищет любые резервы за пределами своей страны. И не останавливается исключительно на иранских дронах. Но понятно, что заключать напрямую оружейные сделки с Россией рискованно, поскольку страны-поставщики могут попасть под вторичные санкции со стороны США и ЕС, что сведет вероятную выгоду от продажи оружия к нулю или вообще приведет к серьезным убыткам", – продолжил журналист. 

Тузов не исключил, что РФ выстраивает схемы поставок оружия через третьи страны. 

"Откуда авиационная техника в контейнерах может поступать грузинскому предприятию? Куда попадает это оружие после восстановления и ремонта? Неужели назад в Джибути, весь парк ВВС которой насчитывает всего несколько бортов самолетов и вертолетов? На эти вопросы должны ответить спецслужбы самой Грузии (вряд ли эта страна мечтает о том, чтобы в несправедливой войне против Украины оказаться на стороне агрессора), Украины, США и ЕС", – добавил он. 

Журналист рассказал, что в этой ситуации есть "интересный нюанс": Сомхишвили пытается отсудить у Киева компенсацию из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади. 

"Представители Сомхишвили уверяют, что его права как инвестора нарушены киевскими властями, и требуют сатисфакции в $98,51 млн (2,7 млрд грн) "понесенных расходов, состоящих из прямых убытков в размере $24,46 млн и упущенной выгоды в $74 ,05 млн". В то же время киевские власти уверяют, что это компания Сомхишвили нарушила условия соглашения и даже не начала работы по реконструкции объекта. Украинцы должны знать, с кем именно имеют дело. Я направил запросы в соответствующие структуры Украины и Грузии с требованием проверки фактов, обнародованных в СМИ. Кроме того, прошу киевские власти предоставить информацию о том, на основании каких процедур и решений были заключены соглашения с компаниями Тамаза Сомхишвили, кто именно из киевских чиновников подписывал с ними соглашения и на основании каких решений, конкурсов и экспертиз", – резюмировал Тузов. 

Теги: Россия, СМИ, Грузия, авиация, Тбилиси, ремонт, Джибути
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