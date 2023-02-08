"Как во время войны украинец может защищать российского криминального авторитета?" Активист Приходько подал жалобу на адвоката бизнесмена Сомхишвили

Назар Приходько: Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич, но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться Скриншот: Politeka Online / YouTube

"Подал заявление на адвоката, который во время украино-московской войны продолжает защищать интересы российского "вора в законе" Тамаза Тобольского. Несколько раз писал о шокирующей истории. Российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили пытается отсудить у киевской общины 4 млрд грн за не проведенные работы по реконструкции Харьковской площади. Еще этот Тамаз Тобольский, как его называют в криминальном мире, имеет завод в Грузии, который ремонтирует российские боевые самолеты. Защищает его в суде украинский адвокат, кстати, родом из Львова, Тарас Думич. Он называет Тамаза Сомхишвили почему-то "британским инвестором", хотя ГУР МО Украины подтверждает российский паспорт Сомхишвили", – подчеркнул Приходько.

Он описал, в каких словах Думич оскорбляет президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова.

"Зеленский, по его версии, "выступал в сауне перед [беглым экс-президентом Украины Виктором] Януковичем и [бывшим президентом РФ Дмитрием] Медведевым", а Резников "заработал капитал в Москве, работая на [президента РФ Владимира] Путина. Я ожидал реакции власти. Но ее нет. Ожидал санкций в отношении российского "вора в законе" Тамаза Сомхишвили. Но их нет. Я не понимаю, как во время войны украинец может защищать в суде интересы российского криминального авторитета. Я не понимаю, как во время войны можно публично и безнаказанно оскорблять президента и министра обороны, еще и повторяя тезисы российской пропаганды", – написал активист.

По словам Приходько, люди спрашивают его об этом скандале.

"Что им ответить? Что "коллаборант продал Родину"? Я написал заявление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры города Киева. Попросил проверить его действия на соответствие украинскому законодательству. Надеюсь, что адвокатское сообщество выгонит этого господина из профессии. Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич, но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться", – подытожил он.