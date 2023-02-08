ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Как во время войны украинец может защищать российского криминального авторитета?" Активист Приходько подал жалобу на адвоката бизнесмена Сомхишвили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Назар Приходько: Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич, но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться
Назар Приходько: Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич, но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться
Скриншот: Politeka Online / YouTube

Эксперт Центра внешнеполитических исследований, активист Назар Приходько написал заявление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киева на адвоката Тараса Думича. Об этом Приходько сообщил 8 февраля в своем Facebook. Причина жалобы в том, что Думич, по словам Приходько, оскорбляет президента и министра обороны Украины, а также защищает в суде Тамаза Сомхишвили, которого активист называет российским криминальным авторитетом.

"Подал заявление на адвоката, который во время украино-московской войны продолжает защищать интересы российского "вора в законе" Тамаза Тобольского. Несколько раз писал о шокирующей истории. Российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили пытается отсудить у киевской общины 4 млрд грн за не проведенные работы по реконструкции Харьковской площади. Еще этот Тамаз Тобольский, как его называют в криминальном мире, имеет завод в Грузии, который ремонтирует российские боевые самолеты. Защищает его в суде украинский адвокат, кстати, родом из Львова, Тарас Думич. Он называет Тамаза Сомхишвили почему-то "британским инвестором", хотя ГУР МО Украины подтверждает российский паспорт Сомхишвили", – подчеркнул Приходько.

Он описал, в каких словах Думич оскорбляет президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова.

"Зеленский, по его версии, "выступал в сауне перед [беглым экс-президентом Украины Виктором] Януковичем и [бывшим президентом РФ Дмитрием] Медведевым", а Резников "заработал капитал в Москве, работая на [президента РФ Владимира] Путина. Я ожидал реакции власти. Но ее нет. Ожидал санкций в отношении российского "вора в законе" Тамаза Сомхишвили. Но их нет. Я не понимаю, как во время войны украинец может защищать в суде интересы российского криминального авторитета. Я не понимаю, как во время войны можно публично и безнаказанно оскорблять президента и министра обороны, еще и повторяя тезисы российской пропаганды", – написал активист.

По словам Приходько, люди спрашивают его об этом скандале.

"Что им ответить? Что "коллаборант продал Родину"? Я написал заявление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры города Киева. Попросил проверить его действия на соответствие украинскому законодательству. Надеюсь, что адвокатское сообщество выгонит этого господина из профессии. Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич, но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться", – подытожил он.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/pfbid02kzF8jSHd2rycfTxAQrkrZyeYEXC2hcNZ3xFviJKFpY19EEyzM5C1kG1xDQiHYbfSl

Контекст:

В январе общественный деятель, публицист и правозащитник Александр Аронец призвал международную юридическую фирму Wolf Theiss пересмотреть свои отношения с управляющим партнером компании Тарасом Думичем из-за того, что он защищает Сомхишвили. Аронец заявил со ссылкой на СМИ, что Сомхишвили контролирует завод в Грузии, который ремонтирует для армии России самолеты Су и МиГ, а также хочет в судах "отжать" у Киева $100 млн за реконструкцию Харьковской площади, которой на самом деле не было.

Теги: Украина, Грузия, самолеты, активист, адвокат, жалоба, Назар Приходько, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера
Галина ГРИШИНА
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
Галина ГРИШИНА
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
"Якубович приготовил Путину сюрприз". Гордон показал комедийный ролик с ведущим "Поля чудес"
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (79425)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (64573)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (35077)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (31484)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (31464)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24765)
7
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (23408)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (20065)
 
 
 
 