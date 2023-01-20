Аронец призвал юрфирму Wolf Theiss уволить адвоката, защищающего интересы бизнесмена, который "ремонтирует для армии России самолеты"

"Здесь один украинский адвокат зашкварился, публично защищая в пророссийских "Вестях" "хорошего русского". Причем СМИ сообщают, что этот "хороший русский" ремонтирует для армии России самолеты СУ и МИГ! А еще этот "хороший русский" хочет в судах отжать у Киева $100 млн за реконструкцию Харьковской площади, которой не было! Да, "хороший русский" – это тот же гражданин России Тамаз Сомхишвили (факт росгражданства уже сам адвокат подтвердил). А печально известный защитник "хороших русских", подрядчиков армии России – это Тарас Думич, руководитель украинского филиала международной компании Wolf Theiss", – отмечает правозащитник.

Он подчеркнул, что СМИ сообщали о работе предприятия Тамаза Сомхишвили на минобороны России.

"Сомхишвили недавно уличили в работе на минобороны РФ, для которого он ремонтирует боевые российские СУ и МИГ на Тбилисском авиазаводе, который контролирует через своего сына в правлении. А кроме того – в схематозе в Одессе, где он с еще одним гражданином России Трухановым (мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает наличие российского паспорта. – "ГОРДОН") украл землю у государственного ипподрома и продал [застройщику Аднану] Кивану за 11 млн долларов. Вчера состоялся настоящий бенефис его адвоката Тараса Думича, который воспользовался пророссийской помойкой "Вести", где "заджинсовал" интервью о своем клиенте. Интервью на самом деле похоже на явку с повинной в СБУ", – продолжает волонтер.

Аронец цитирует заявления адвоката Тараса Думича из интервью.

"Следовательно, адвокат заявляет, что его подзащитный действительно не реконструировал Харьковскую площадь, но не потому, что хотел отжать землю и продать, как он это сделал в Одессе, а потому что ему мешали. Уже после того, как было доказано, что у обычного "британского инвестора" действующая российская регистрация и жилье в Москве, адвокат Думич рассказывает: ну и что тут такого? Журналисты показали документы, где последняя дата регистрации в Москве – 2021 год, хотя Думич замыливает нам глаза и говорит, что его клиент не живет в России 14 лет! Видимо, на курорт в Москву ездит", – написал правозащитник.

Он подчеркнул, что Думич признал – его клиент является гражданином России, но не видит в этом ничего плохого.

"Подтверждает тот факт, что Сомхишвили типичный русский олигарх! Да, имел бизнес в России, собственное месторождение нефти. Подтвердил, что речь о "Лукойле", Томской нефти, "Роснефтеэкспорте". Далее господин украинский адвокат говорит, что "Лукойл" – респектабельная компания, и, цитата, если винить его клиента в российском гражданстве, то нужно обвинять в государственной измене [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра обороны Украины Алексея] Резникова. Также его клиент планирует судиться с Украиной во время войны, требуя у нее средства", – заявил Аронец.

Правозащитник обратился к международной юридической компании Wolf Theiss.

"Думаю, что СБУ стоило бы проверить эти факты. Призываю Wolf Theiss пересмотреть свои отношения с Думичем, поскольку защищать лиц, прямо участвующих в войне против Украины и всего цивилизованного мира – это табу, и такие люди должны быть нерукопажатными! Хочешь быть адвокатом дьявола? Нет вопросов, но в Украине ты больше работать не сможешь", – написал он.