Труханов о слухах про наличие у него российского гражданства: От этой жвачки меня тошнит

Труханов: Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов Фото: Геннадий Труханов / Facebook

"Знаете, от этой, извините за выражение, жвачки, которую постоянно подкидывают политики и мои политические оппоненты, меня достаточно тошнит. И не только тошнит... Благодарю вас за такой вопрос. Отвечал на него неоднократно и отвечу сейчас, – сказал Труханов на просьбу прокомментировать слухи о наличии у него российского гражданства, а также информацию о возможном сотрудничестве с Главным разведывательным управленим России. – Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов. Я не являюсь офицером никаких спецслужб Российской Федерации".

Мэр Одессы подчеркнул, что является гражданином Украины.

"Я работаю на свою страну всегда, всю свою жизнь, – сказал Труханов. – Я горжусь тем, что я украинец, сегодня эта гордость выросла в разы".

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