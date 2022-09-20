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Труханов о слухах про наличие у него российского гражданства: От этой жвачки меня тошнит

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Труханов: Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов
Труханов: Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что у него нет российского паспорта и он не сотрудничает с российскими спецслужбами. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Знаете, от этой, извините за выражение, жвачки, которую постоянно подкидывают политики и мои политические оппоненты, меня достаточно тошнит. И не только тошнит... Благодарю вас за такой вопрос. Отвечал на него неоднократно и отвечу сейчас, – сказал Труханов на просьбу прокомментировать слухи о наличии у него российского гражданства, а также информацию о возможном сотрудничестве с Главным разведывательным управленим России. – Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов. Я не являюсь офицером никаких спецслужб Российской Федерации".

Мэр Одессы подчеркнул, что является гражданином Украины.

"Я работаю на свою страну всегда, всю свою жизнь, – сказал Труханов. – Я горжусь тем, что я украинец, сегодня эта гордость выросла в разы". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2016 году проект журналистских расследований "Слідство.Інфо" сообщил, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. В ответ мэр Одессы заявил, что эта информация – "поток лжи и неудачная первоапрельская шутка".

Служба безопасности Украины опросила Труханова относительно двойного гражданства, но он "опроверг наличие у него российского паспорта". В мае 2016 года мэр Одессы показал справку об отсутствии у него гражданства РФ.

В 2017 году украинский блогер Иван Оберемко обратил внимание, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте на имя Геннадия Леонидовича Труханова, который родился 17 января 1965 года. Фамилия, имя, отчество и дата рождения этого гражданина РФ полностью совпадают с данными мэра Одессы.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не смогли подтвердить, что человек, получивший российский паспорт, и мэр Одессы – это одно и то же лицо. По информации САП, Труханов в 2017 году аннулировал паспорт гражданина РФ в российском суде.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Одесса, гражданство, ГРУ, Геннадий Труханов
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