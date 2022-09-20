Труханов о слухах про наличие у него российского гражданства: От этой жвачки меня тошнит

"Знаете, от этой, извините за выражение, жвачки, которую постоянно подкидывают политики и мои политические оппоненты, меня достаточно тошнит. И не только тошнит... Благодарю вас за такой вопрос. Отвечал на него неоднократно и отвечу сейчас, – сказал Труханов на просьбу прокомментировать слухи о наличии у него российского гражданства, а также информацию о возможном сотрудничестве с Главным разведывательным управленим России. – Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов. Я не являюсь офицером никаких спецслужб Российской Федерации".
Мэр Одессы подчеркнул, что является гражданином Украины.
"Я работаю на свою страну всегда, всю свою жизнь, – сказал Труханов. – Я горжусь тем, что я украинец, сегодня эта гордость выросла в разы".
В 2016 году проект журналистских расследований "Слідство.Інфо" сообщил, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. В ответ мэр Одессы заявил, что эта информация – "поток лжи и неудачная первоапрельская шутка".
Служба безопасности Украины опросила Труханова относительно двойного гражданства, но он "опроверг наличие у него российского паспорта". В мае 2016 года мэр Одессы показал справку об отсутствии у него гражданства РФ.
В 2017 году украинский блогер Иван Оберемко обратил внимание, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте на имя Геннадия Леонидовича Труханова, который родился 17 января 1965 года. Фамилия, имя, отчество и дата рождения этого гражданина РФ полностью совпадают с данными мэра Одессы.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не смогли подтвердить, что человек, получивший российский паспорт, и мэр Одессы – это одно и то же лицо. По информации САП, Труханов в 2017 году аннулировал паспорт гражданина РФ в российском суде.