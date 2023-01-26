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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналист Иванов: Российско-грузинский уголовный авторитет Сомхишвили может быть связан с модернизацией российских ракет

Сергей Иванов: Предположить, что лицо, ремонтирующее россиянам боевые самолеты, может ремонтировать и боевые ракеты довольно просто
Сергей Иванов: Предположить, что лицо, ремонтирующее россиянам боевые самолеты, может ремонтировать и боевые ракеты – довольно просто
Фото: atr.ua

Кроме работы с российскими самолетами и вертолетами, по данным грузинских журналистов, TAM Management бизнесмена Тамаза Тобольского предлагает РФ усовершенствование ракет класса "воздух-воздух". Об этом со ссылкой на данные грузинских журналистов-расследователей написал в блоге на "Цензор.НЕТ" журналист Сергей Иванов. Он призвал посольство Грузии в Украине объяснить, почему авиационное предприятие из Тбилиси участвует в военной агрессии против Украины.

"Российско-грузинский уголовный авторитет Тамаз Сомхишвили, о котором я писал в предыдущем сообщении, не только ремонтирует российские штурмовики СУ. Также он может быть связан с модернизацией российских ракет, обстреливающих наши города", – написал Иванов.

Он отметил, что Сомхишвили известен как "Тамаз Тобольский" и является соучредителем российского  "Лукойла", а подконтрольный ему Тбилисский авиазавод ремонтирует боевые российские самолеты. Журналист напомнил, что публиковал информацию об этом, после чего грузинский медиапроект "Субботний эфир" канала "ТВ Первый" провел свое расследование о "Тобольском".

"Итак, что удалось выяснить грузинским коллегам. На территории Тбилисского авиазавода действуют три юридических лица и три производства: НПЦ "Дельта", подчиненный минобороны Грузии, Тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени" (Joint Stock Company Tbilaviamsheni) и TAM Management. По меньшей мере, на два из этих предприятий оказывает влияние Сомхишвили. Журналисты позвонили по телефону Важи Тордия, который был многолетним руководителем "Тбилавиамшени", а затем стал совладельцем и директором TAM Management. Далее – прямая речь этого человека: 20% российского концерна "Штурмовики Сухого" принадлежит "Тбилавиамшени". Они ремонтируют российские самолеты, все действия согласовываются с российской стороной. Журналистка Мака Андроникашвили пыталась получить комментарий по этому поводу у директора "Тбилавиамшени", но тот впал в истерику и фактически напал на нее. Такая реакция свидетельствует, что вопрос очень болезненный, а контракт с россиянами – действующий. Денежное обращение концерна – около миллиарда российских рублей", – написал автор блога.

Он добавил, что членом правления и главой наблюдательного совета "Тбилавиамшени", по данным грузинских журналистов, является Георгий Сомхишвили, родственник Тамаза Сомхишвили.

"Его коммуникация с журналисткой также довольно показательна: он утверждает, что является только советником директора, действительно знает Тамаза, но не может объяснить, как он попал на авиационное предприятие. Дальше. Тордия издал еще одну важную новость: TAM Management напрямую принадлежит Сомхишвили, у него там 50%. Именно Сомхишвили вместе с Тордием основал это предприятие в 2015 году. Хотя на официальном сайте ТС-Холдинга (главная компания Сомхишвили) TAM Management упоминается только как партнер. А теперь внимание: кто помог основать это предприятие? Оказывается, это экс-президент Грузии, муртад и сообщник кремля Бидзина Иванишвили. По словам Тордия, еще в 2014 году он пришел с этой идеей в Иванишвили, поэтому идея понравилась и помог решить вопрос выделения для предприятия помещения и мощностей Тбилисского авиазавода. Новое предприятие сразу получило лицензии от Министерства обороны Грузии по выполнению оборонных заказов и торговле военными товарами", – подчеркнул Иванов.

Журналист делает вывод, что самого начала TAM Management создавался с явным расчетом на контакты с россиянами. По его словам, Сомхишвили вложил в предприятие $7 млн и сейчас привез контракт на $20 миллионов из Джибути.

"Это слаборазвитая африканская страна, которая тесно сотрудничает с РФ в военно-технической сфере – Москва продает ей оружие. О российском влиянии свидетельствует, в частности, тот факт, что в мае 2022 года РФ и Джибути заключили договор о дипломатическом безвизе, а с президентом Джибути встречается замминистра иностранных дел России. Центр стратегических исследований Африки в Вашингтоне называл Джибути одной из стран, где активно работает фабрика троллей международного преступника Пригожина. Отсюда можно заключить, что "африканский контракт" – это действительно поврежденные российские "Сушки", завозимые в Тбилиси в обход международных санкций", – заявил автор.

Он убежден, что частные и главное государственные грузинские структуры сотрудничают с Россией и помогают ей восстанавливать поврежденную технику, и, "соответственно, соучастники геноцида украинцев".

"И поэтому посольство Грузии в Украине должно не молчать, делая вид, что ничего не происходит, а предоставить объяснения по поводу участия авиационного предприятия из Тбилиси в военной агрессии против Украины. А теперь главное. Помимо работы с самолетами и вертолетами, по данным грузинских журналистов, TAM Management Тамаза Тобольского предлагает заказчикам усовершенствование ракет класса "воздух-воздух". Мы знаем, что именно ракеты являются главным козырем российского диктатора и что у него проблемы с ними, а значит нуждается в внешней помощи. Вскоре планирую получить документальные доказательства сотрудничества Сомхишвили с россиянами еще и в ракетной теме. Но, согласитесь, предположить, что лицо, ремонтирующее россиянам боевые самолеты, может ремонтировать и боевые ракеты – довольно просто", – считает он.

Иванов отметил, что адвокат Сомхишвили Тарас Думич, не зная о расследовании грузинских журналистов, "обнародовал очередную порцию оправданий, что не все так однозначно".

"Мол, у клиента не завод, а ангар на заводе, не сын, а просто родственник, может, и ремонтируют, но не совсем там. И этим он еще больше топит своего клиента, поскольку предоставляет много информации, которая будет точно использована в следующих расследованиях – как моих, так и уголовных", – подытожил журналист.

Теги: Россия, Грузия, оружие, посольство, самолет, авиация, вертолет, расследование, самолеты, журналисты, ракеты, сотрудничество, бизнесмен
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