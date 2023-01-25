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Грузия не намерена возобновлять авиасообщение с РФ – посол

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Перебийнис и Закаришвили встретились 25 января
Перебийнис и Закаришвили встретились 25 января
Фото: mfa.gov.ua

Грузия не намерена возобновлять авиасообщение с Россией. Об этом заявил посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили на встрече с замминистра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом 25 января, сообщила пресс-служба МИД.

На встрече Перебийнис выразил обеспокоенность информацией о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

"В свою очередь грузинский дипломат заверил, что Грузия не намерена возобновлять авиарейсы в РФ", – говорится в сообщении.

Также замминистра выразил надежду, что Грузия пересмотрит свою позицию и присоединится к кругу партнеров, которые оказывают Украине помощь оружием и военной техникой, а также, что Тбилиси присоединится ко всем санкциям ЕС против России.

Кроме этого, Перебийнис поблагодарил Грузию за предоставление генераторов Киеву, Львову, Харькову, Николаеву и Гостомелю, а также за программы по оздоровлению украинских детей в Грузии, продолжение которых запланировано в 2023 году. Отдельно он выразил благодарность за поддержку граждан Украины, вынужденных покинуть Украину в связи с российской агрессией.

"Перебийнис также поднял вопрос об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, и призвал рассмотреть возможность перевода его на лечение в Украину или третьи страны", – сообщили в МИД.

Также дипломаты обсудили возможность привлечения Грузии к реализации Формулы мира, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, а также "положительно отметили активизацию украинско-грузинского межпарламентского диалога", добавили в пресс-службе.

25 января и.о. посла Украины в Тбилиси посещал МИД Грузии. Как отметила грузинская служба "Радио Свобода", он покинул ведомство без комментарией.

СМИ предполагает, что визит мог касаться интервью Касьянова "Европейской правде". В нем он, в частности, заявил, что посольство Украины не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза для их безопасности после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ. 

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Грузия, МИД Украины, Евгений Перебийнис, авиасообщение, Георгий Закарашвили
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