И.о. посла Украины посещал МИД Грузии, вероятно, из-за интервью – СМИ

Дипломат покинул здание министерства без комментариев.

СМИ предполагает, что визит мог касаться интервью Касьянова "Европейской правде". В нем он, в частности, заявил, что посольство Украины не исключает вероятности эвакуации украинских граждан, если возникнет угроза для их безопасности после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ.

Контекст:

18 января председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уважает правительство Грузии "за мужество противостоять давлению Запада".

В МИД Украины назвали это "обменом реверансами" на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. "Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.