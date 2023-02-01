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Аронец: Адвокат гражданина РФ Сомхишвили не пришел на суд по делу, в котором он требует от общины Киева около 4 млрд грн

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Суд отклонил ходатайство адвоката отложить заседание на два-три месяца и перенес его на 7 марта
Суд отклонил ходатайство адвоката отложить заседание на два-три месяца и перенес его на 7 марта
Фото: depositphotos.com

Адвокат гражданина России Тамаза Сомхишвили не пришел на очередное заседание суда по делу, в рамках которого его клиент требует от общины Киева около 4 млрд грн или земельный участок аналогичный Харьковской площади в столице, заявил в своем Facebook общественный деятель, публицист и правозащитник Александр Аронец.

"Отсутствие адвоката свидетельствует о большом страхе, который вызвала у его клиента общественная огласка дела. По информации стороны защиты (адвокат КГГА), [адвокат] Тарас Думич дистанционно отправил ходатайство о переносе суда на два-три месяца в связи с тем, что в сети появилась информация, якобы дискредитирующая его клиента (очевидно, речь идет о российском паспорте, свежей московской прописке, статьях о самолетах СУ и других связях с РФ), адвокат опасается, что такие данные повлияют на решение судьи по делу", – написал Аронец.

Он считает, что юрист Сомхишвили рассчитывает, что со временем о публикациях забудут.

"Адвокат опасается, а вернее боится, и потому не приходит в суд. И надеется, что пройдет три месяца и все забудут, что его клиент является гражданином России и вероятным подрядчиком минобороны России, ведь аффилированное с ним предприятие ремонтирует российские штурмовики на тбилисском авиазаводе. И человеком, с которым его собственный адвокат ужасается говорить даже о формальных словах в поддержку Украины. Здесь не Россия. Никто об этом не забудет, господин Думич. Не забудут ни о самих орках, ни об их муртадах, которым российские деньги не пахнут", – заявил правозащитник.

По его информации, суд отклонил ходатайство адвоката и перенес заседание на 7 марта.

"Полагаю, к этому времени мы узнаем много интересного. И о "британском инвесторе" с российскими куполами, и о его украинском адвокате дьявола. А еще господин адвокат забанил меня после того, как я его не раз поймал на лжи, и удалил свое сообщение, где он отрицает, что давал интервью в защиту своего клиента. Таковы они – смешные и трусливые русские муртады", – подытожил Аронец.

https://www.facebook.com/oleksandr.aronets/posts/pfbid02HkJGDZRHbM6HdywAixC7KpthaQ6C5MYDFm9TVT4L7Jmd5Lsveb8hYsRyWAbrkKhRl

Теги: Россия, КГГА, Александр Аронец, земельный участок, суд, заседание
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