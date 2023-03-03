В Грузии депутаты обсуждают законопроекты об "иноагентах", возле парламента – протесты и задержания

Законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" поддержали комитеты по обороне и безопасности и по внешним отношениям.

Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".

InterPressNews.ge пишет, что участники митинга возле парламента пытались возле входа в законодательный орган устроить "коридор позора" для депутатов парламентского большинства, но им это не удалось.

МВД Грузии сообщило о задержании четырех человек "по факту административного правонарушения".

В самом парламенте произошли столкновения между сторонниками и противниками законопроектов, сообщает "Новости Грузия". Потасовки были и в зале, где проходили комитетские слушания, отмечают журналисты.

Грузинские законопроекты предполагают регистрацию в качестве агентов иностранного влияния СМИ и юридических лиц, доходы которых на 20% и более состоят из полученных из-за рубежа. Мониторить этот процесс предлагают разрешить минюсту, а в качестве наказания за нарушение хотят ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.