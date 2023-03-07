В Тбилиси противники закона об иноагентах окружили парламент. Полиция использует слезоточивый газ. Видео

По словам участников протеста, силовики используют против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ. Также полиция приготовила водометы.

"Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели", – говорится в сообщении.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" подразумевает регистрацию юридических лиц и СМИ, имеющих иностранное финансирование. Оппозиция и международные органиации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали его рассмотрение на 9 марта, но приступили голосованию сегодня. В результате он был принятв первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.

Telegram-канал грузинского блогера Николая Лившица публикует видео с места событий, на котором видно, что несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикрёмлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы".

Посольство США в Грузии опубликовало в Facebook заявление, в котором назвала рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии". Там подчеркнули, что вдохновленные Кремлем законы несовместимы с евроатлантическими стремлениями Грузии и ставят под вопрос реальные цели правящей партии страны "Грузинская мечта".

"Проведение этих законов нанесет вред отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты ставят под вопрос приверженность правящей партии евроатлантической интеграции", – говорится в заявлении.

Около 19:00 по киевскому времени Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ теснят протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ.