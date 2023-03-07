В Тбилиси противники закона об иноагентах окружили парламент. Полиция использует слезоточивый газ. Видео

По словам участников протеста, силовики используют против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ. Также полиция приготовила водометы.
"Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели", – говорится в сообщении.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" подразумевает регистрацию юридических лиц и СМИ, имеющих иностранное финансирование. Оппозиция и международные органиации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали его рассмотрение на 9 марта, но приступили голосованию сегодня. В результате он был принятв первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.
Telegram-канал грузинского блогера Николая Лившица публикует видео с места событий, на котором видно, что несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикрёмлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы".
Посольство США в Грузии опубликовало в Facebook заявление, в котором назвала рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии". Там подчеркнули, что вдохновленные Кремлем законы несовместимы с евроатлантическими стремлениями Грузии и ставят под вопрос реальные цели правящей партии страны "Грузинская мечта".
"Проведение этих законов нанесет вред отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты ставят под вопрос приверженность правящей партии евроатлантической интеграции", – говорится в заявлении.
Около 19:00 по киевскому времени Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ теснят протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ.
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не поддержит законопроект.
Кобахидзе заявлял, что содержание законопроектов "относится к прозрачности, в которой никто не сможет увидеть проблему, даже если захочет ее увидеть". По его мнению, новый закон "будет способствовать выполнению первой рекомендации ЕС – деполяризации", а тот, кто называет законопроект российским, – "просто лжец", цитировали политика Rustavi и "Новости-Грузия".
Со 2 марта, на фоне акций протеста и задержаний митингующих, обсуждение законопроектов началось в комитетах парламента. После принятия в первом чтении правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.