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В Тбилиси противники закона об иноагентах окружили парламент. Полиция использует слезоточивый газ. Видео

Очевидцы сообщают о приготовленных полицией водометах
Очевидцы сообщают о приготовленных полицией водометах
Фото: sova.news

В Тбилиси (Грузия), где парламент досрочно вынес на голосование закон об "иноагентах", вечером 7 марта начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Sova.news.

По словам участников протеста, силовики используют против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ. Также полиция приготовила водометы. 

"Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели", – говорится в сообщении.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" подразумевает регистрацию юридических лиц и СМИ, имеющих иностранное финансирование. Оппозиция и международные органиации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали его рассмотрение на 9 марта, но приступили голосованию сегодня. В результате он был принятв первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.

Telegram-канал грузинского блогера Николая Лившица публикует видео с места событий, на котором видно, что несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикрёмлевских плакатов, участники  скандируют лозунг "рабы".

Посольство США в Грузии опубликовало в Facebook заявление, в котором назвала рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии". Там подчеркнули, что вдохновленные Кремлем законы несовместимы с евроатлантическими стремлениями Грузии и ставят под вопрос реальные цели правящей партии страны "Грузинская мечта".

"Проведение этих законов нанесет вред отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты ставят под вопрос приверженность правящей партии евроатлантической интеграции", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/usingeo/posts/pfbid0qkZboSC5WE9kptPDUcB4JUKFUwigBxxpeDmnSsvstjuLL6UKJkdA54jn2CQNyPerl

Около 19:00 по киевскому времени Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ теснят протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ.

Контекст:

Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не поддержит законопроект.

Кобахидзе заявлял, что содержание законопроектов "относится к прозрачности, в которой никто не сможет увидеть проблему, даже если захочет ее увидеть". По его мнению, новый закон "будет способствовать выполнению первой рекомендации ЕС – деполяризации", а тот, кто называет законопроект российским, – "просто лжец", цитировали политика Rustavi и "Новости-Грузия"

Со 2 марта, на фоне акций протеста и задержаний митингующих, обсуждение законопроектов началось в комитетах парламента. После принятия в первом чтении правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Теги: Грузия, протесты, Тбилиси, законодательство, парламент
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