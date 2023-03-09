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Шустер: В России есть люди, которые эту власть ненавидят и готовы ее сжечь, как ведьму на костре

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Шустер: Россия будет взрываться тем чаще, чем больше людей из сознательных семей будет воевать в Украине
Шустер: Россия будет взрываться тем чаще, чем больше людей из сознательных семей будет воевать в Украине
Фото: Шустер online / Facebook

Гражданская война в России начнется, когда регионы станут отделяться, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Гражданская война в России возможна, но не сейчас. Она возможна, когда Россия начнет распадаться. Когда кто-то из лидеров регионов скажет: "Мы не хотим больше ни платить за эту войну, ни жить с вами, ни терять наших сыновей, мы хотим жить отдельно". Если пару регионов... Один даже. Это может быть Татарстан, Чечня, Дагестан, Северный Кавказ, Башкирия, Карелия. Когда кто-то восстанет, кто-то попросит выйти, вот тогда начнется гражданская война. Гражданская война начнется, когда они чему-то научатся, когда у них будет план, когда у них будет лидер или командир. Не может быть повстанческого движения без лидера", – сказал Шустер.

По его мнению, в РФ имеется протестный потенциал, но пока его недостаточно.

"В России есть люди, которые эту власть ненавидят и которые готовы ее реально сжечь на костре, как ведьм сжигали в средние века. Я в этом абсолютно уверен. Россия будет взрываться тем чаще, чем больше людей из сознательных, благополучных семей будет воевать в Украине. То же самое было и во время войны в Афганистане. Если они будут это продолжать, то рано или поздно волна поднимется потому, что народу они теряют массу", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, протесты, война, Алеся Бацман, война России против Украины, регионы
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