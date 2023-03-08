Шустер: Надо снести эту фигню в Кремле. Если будет яркое поражение в Украине, начнутся серьезные процессы в РФ

"Как быстро будет украинская армия переходить полностью на вооружение НАТО, от этого очень многое зависит. В данной ситуации российская армия, я бы сказал, не фактор вообще. Ядерное оружие – это фактор, а вот российская армия – нет. Санкции, как мы видим, работают медленно, но они работают. Россия всячески скрывает безработицу, падение производства... Факт, что они из стиральных машин выдирают чипы и ставят их куда-то в танки", – заявил Шустер.

Он убежден, что когда российская армия потерпит поражение, противоречия внутри России усилятся.

"Я думаю, украинская армия будет готова к тому, чтобы нанести серьезное поражение России. Надо снести эту фигню в Кремле. Если будет яркое поражение, к примеру, взять Крым, – это начнет сносить Кремль. Там начнутся очень серьезные процессы", – отметил Шустер.

По его мнению, проблемы на фронте в Украине могут ослабить власть президента РФ Владимира Путина.

"Это надо Украине, чтобы они начали грызть друг друга. Они уже грызут, но пока они то грызут, то сближаются. В советские годы были КПСС, КГБ и Вооруженные силы СССР, и вот министр обороны воюет с председателем КГБ и с генеральным секретарем. Сейчас мы не знаем, кто с кем воюет и кто с кем договаривается. Нужно, чтобы в окружении Путина они реально начали грызть друг друга", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube