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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Надо снести эту фигню в Кремле. Если будет яркое поражение в Украине, начнутся серьезные процессы в РФ

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Шустер: Нужно, чтобы в окружении Путина они реально начали грызть друг друга
Шустер: Нужно, чтобы в окружении Путина они реально начали грызть друг друга
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская армия будет готова к тому, чтобы нанести серьезное поражение России, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Как быстро будет украинская армия переходить полностью на вооружение НАТО, от этого очень многое зависит. В данной ситуации российская армия, я бы сказал, не фактор вообще. Ядерное оружие – это фактор, а вот российская армия – нет. Санкции, как мы видим, работают медленно, но они работают. Россия всячески скрывает безработицу, падение производства... Факт, что они из стиральных машин выдирают чипы и ставят их куда-то в танки", – заявил Шустер.

Он убежден, что когда российская армия потерпит поражение, противоречия внутри России усилятся.

"Я думаю, украинская армия будет готова к тому, чтобы нанести серьезное поражение России. Надо снести эту фигню в Кремле. Если будет яркое поражение, к примеру, взять Крым, – это начнет сносить Кремль. Там начнутся очень серьезные процессы", – отметил Шустер.

По его мнению, проблемы на фронте в Украине могут ослабить власть президента РФ Владимира Путина

"Это надо Украине, чтобы они начали грызть друг друга. Они уже грызут, но пока они то грызут, то сближаются. В советские годы были КПСС, КГБ и Вооруженные силы СССР, и вот министр обороны воюет с председателем КГБ и с генеральным секретарем. Сейчас мы не знаем, кто с кем воюет и кто с кем договаривается. Нужно, чтобы в окружении Путина они реально начали грызть друг друга", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Когда Украина полностью деоккупирует захваченные РФ территории, Путина, скорее всего, уже не будет на нынешнем месте. Об этом 3 марта в интервью "РБК-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "В России очень простая ситуация – кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах", – сказал Данилов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, СССР, армия, война, Кремль, вооружение, Алеся Бацман, Железный купол, война России против Украины
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