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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Как только мы выйдем на границы 1991 года, даже не представляю, где уже должен быть Путин

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Данилов: Нужно прекратить разговаривать с россиянами, как с европейцами
Данилов: Нужно прекратить разговаривать с россиянами, как с европейцами
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Когда Украина полностью деоккупирует захваченные Россией территории, президент РФ Владимир Путин, скорее всего, уже не будет на своем нынешнем месте. Об этом в опубликованном 3 марта интервью "РБК-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Как только мы выйдем на границы [1991 года], даже не представляю, где уже должен быть Путин. В России очень простая ситуация – кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах. Хотя им нужно в своей голове разбираться, ведь это у них не впервые и не в последний раз возникла такая ситуация", – сказал Данилов.

По его словам, на Западе до сих пор не осознали, что украинцы и россияне имеют существенные ментальные отличия.

"Мы, Беларусь и Молдова – это Европа, географическая, ментальная, историческая, мы относимся к европейскому сообществу. А Россия относится к Азии, огромное количество ее территории относится к Азии, они азиаты. Ничего страшного в этом нет, это просто нужно принять как данность и прекратить с ними разговаривать как с европейцами. Жить могут все – и азиаты, и европейцы, кто угодно", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Алексей Данилов, границы, деоккупация
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