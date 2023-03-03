Данилов: Как только мы выйдем на границы 1991 года, даже не представляю, где уже должен быть Путин

"Как только мы выйдем на границы [1991 года], даже не представляю, где уже должен быть Путин. В России очень простая ситуация – кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах. Хотя им нужно в своей голове разбираться, ведь это у них не впервые и не в последний раз возникла такая ситуация", – сказал Данилов.

По его словам, на Западе до сих пор не осознали, что украинцы и россияне имеют существенные ментальные отличия.

"Мы, Беларусь и Молдова – это Европа, географическая, ментальная, историческая, мы относимся к европейскому сообществу. А Россия относится к Азии, огромное количество ее территории относится к Азии, они азиаты. Ничего страшного в этом нет, это просто нужно принять как данность и прекратить с ними разговаривать как с европейцами. Жить могут все – и азиаты, и европейцы, кто угодно", – отметил секретарь СНБО.