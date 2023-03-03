Данилов: Как только мы выйдем на границы 1991 года, даже не представляю, где уже должен быть Путин

"Как только мы выйдем на границы [1991 года], даже не представляю, где уже должен быть Путин. В России очень простая ситуация – кто-то за все это должен нести ответственность. Конечно, они будут находить очередного виновного в своих проблемах. Хотя им нужно в своей голове разбираться, ведь это у них не впервые и не в последний раз возникла такая ситуация", – сказал Данилов.
По его словам, на Западе до сих пор не осознали, что украинцы и россияне имеют существенные ментальные отличия.
"Мы, Беларусь и Молдова – это Европа, географическая, ментальная, историческая, мы относимся к европейскому сообществу. А Россия относится к Азии, огромное количество ее территории относится к Азии, они азиаты. Ничего страшного в этом нет, это просто нужно принять как данность и прекратить с ними разговаривать как с европейцами. Жить могут все – и азиаты, и европейцы, кто угодно", – отметил секретарь СНБО.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.