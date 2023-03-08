Шустер: От Китая я бы опасался вторжения на Тайвань. Это равноценно открытию второго фронта

"Я бы хотел понять цель Китая. Это не может быть просто взять и помочь России. Это глупости, им незачем победа России, они ничего с ней сделать не смогут. Чего я реально боюсь от Китая – это вторжения на Тайвань. Это было бы равноценно открытию второго фронта. Что бы делали американцы? Они бы просто с ума сошли", – сказал Шустер.

Он добавил, что помощь, которую Америка выделила Украине – "самая большая помощь за историю последних десятилетий". И появление второго фронта на Тайване – это то, чего Украине "стоит опасаться".

"Что вселяет некую надежду? Это то, что Китай борется с долларом. Китай хотел бы, чтобы юань шел в сторону резервной валюты других стран. Таким образом надо вытеснить с этого рынка США и Европейский союз. Если не вытеснить, то по меньшей мере потеснить. Тогда это совсем другая стратегия, тогда война им вообще не нужна", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, политическая ситуация в Китае сейчас нестабильная.

"[Председатель КНР] Си Цзиньпин тоже в особом положении, его окружение неоднородно. Ведь там много людей считают, что он незаконно сейчас возглавляет компартию Китая. Поэтому от Китая реально много зависит. А так как мы очень мало знаем об их реальных намерениях, нам сложно об этом говорить", – сказал Шустер.

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