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Шустер: От Китая я бы опасался вторжения на Тайвань. Это равноценно открытию второго фронта

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Шустер: Китаю не нужна победа России
Шустер: Китаю не нужна победа России
Фото: Шустер online / Facebook

Помощь России в войне с Украиной не является целью для Китая. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Я бы хотел понять цель Китая. Это не может быть просто взять и помочь России. Это глупости, им незачем победа России, они ничего с ней сделать не смогут. Чего я реально боюсь от Китая – это вторжения на Тайвань. Это было бы равноценно открытию второго фронта. Что бы делали американцы? Они бы просто с ума сошли", – сказал Шустер.

Он добавил, что помощь, которую Америка выделила Украине – "самая большая помощь за историю последних десятилетий". И появление второго фронта на Тайване – это то, чего Украине "стоит опасаться".

"Что вселяет некую надежду? Это то, что Китай борется с долларом. Китай хотел бы, чтобы юань шел в сторону резервной валюты других стран. Таким образом надо вытеснить с этого рынка США и Европейский союз. Если не вытеснить, то по меньшей мере потеснить. Тогда это совсем другая стратегия, тогда война им вообще не нужна", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, политическая ситуация в Китае сейчас нестабильная.

"[Председатель КНР] Си Цзиньпин тоже в особом положении, его окружение неоднородно. Ведь там много людей считают, что он незаконно сейчас возглавляет компартию Китая. Поэтому от Китая реально много зависит. А так как мы очень мало знаем об их реальных намерениях, нам сложно об этом говорить", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.

Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

4 марта в интервью CNN координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не верят в окончательный отказ КНР от идеи поставлять России летальное оружие. "Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", – сказал Кирби, добавив, что в Вашингтоне также пока "не верят" и в решение Пекина "двигаться вперед" в этом вопросе.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Китай, Савик Шустер, доллар, Си Цзиньпин, Пекин, Тайвань, КНР, Алеся Бацман, безопасность
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