В Тбилиси начались стычки вокруг парламента. Полиция применила водометы, есть пострадавшие. Митингующие перевернули полицейскую машину. Видео

Как сообщала грузинская служба "Радио Свобода", "Радио Тависуплеба", после того, как власти не выполнили требования ультиматума, выдвинутого митингующими, часть участников акции протеста окружила парламент, выбив несколько стекол в здании.
В частности, издание PaperKartuli в Telegram обнародовало видео, как демонстранты разбивают окно в здании парламента.
Указано, что организаторы акции протеста после этого попросили участников митинга воздержаться от насильственных действий.
В Twitter Radio Tavisupleba было обнародовано видео, дающее представление о масштабах акции протеста 8 марта.
Drone footage from demonstration - March 8, Tbilisi.— Radio Tavisupleba (@RTavisupleba) March 8, 2023
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Как пишет Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия", по разным оценкам, на акцию протеста в Тбилиси 8 марта могло собраться от 20 до 60 тыс. человек.
По данным "Радио Тависуплеба", в разгоне акции протеста принял участие спецназ, вооруженный в том числе (в отличие от 7 марта) оружием для стрельбы резиновыми пулями. Применялось ли это оружие, не сообщается.
Участники акции отмечают, что на проспекте Руставели было применено необычно большое количество слезоточивого газа. Спецназу удалось вытеснить протестующих с площади перед парламентом и части проспекта Руставели.
По данным издания Georgia Today, в ответ на применение слезоточивого газа демонстранты бросали в полицию яйца и другие предметы.
В ходе беспорядков митингующие перевернули и разбили машину патрульной полиции. Неизвестно, были ли в этот момент в машине сотрудники полиции. Этот момент показал в стриме телеканал TV Pirveli, фрагмент видео обнародован в Telegram-канале "Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия".
Paper Kartuli обнародовало в Telegram видео с окровавленным мужчиной, которому демонстранты пытаются оказать помощь неподалеку от здания парламента. При каких обстоятельствах он получил травмы, не уточняется.
МВД Грузии пока не сообщало о наличии и количестве пострадавших с обеих сторон и количестве задержанных.
Paper Kartuli с места событий сообщает в Telegram, что митингующие возвращаются по Руставели к парламенту и стреляют салютом в силовиков.
На данный момент, как пишет Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия", часть протестующих после действий спецназа вернулась на проспект Руставели, их снова собирается разгонять полиция.
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в США, в обращении к нации поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент.