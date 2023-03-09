В Тбилиси начались стычки вокруг парламента. Полиция применила водометы, есть пострадавшие. Митингующие перевернули полицейскую машину. Видео

В Тбилиси полиция начала разгон протестующих, собравшихся на проспекте Руставели у здания парламента Фото: EPA (архив)

Как сообщала грузинская служба "Радио Свобода", "Радио Тависуплеба", после того, как власти не выполнили требования ультиматума, выдвинутого митингующими, часть участников акции протеста окружила парламент, выбив несколько стекол в здании.

В частности, издание PaperKartuli в Telegram обнародовало видео, как демонстранты разбивают окно в здании парламента.

Указано, что организаторы акции протеста после этого попросили участников митинга воздержаться от насильственных действий.

В Twitter Radio Tavisupleba было обнародовано видео, дающее представление о масштабах акции протеста 8 марта.

Drone footage from demonstration - March 8, Tbilisi.



* * * - 8 * , * . pic.twitter.com/ExY6XV7BG1 — Radio Tavisupleba (@RTavisupleba) March 8, 2023

Как пишет Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия", по разным оценкам, на акцию протеста в Тбилиси 8 марта могло собраться от 20 до 60 тыс. человек.

По данным "Радио Тависуплеба", в разгоне акции протеста принял участие спецназ, вооруженный в том числе (в отличие от 7 марта) оружием для стрельбы резиновыми пулями. Применялось ли это оружие, не сообщается.

Участники акции отмечают, что на проспекте Руставели было применено необычно большое количество слезоточивого газа. Спецназу удалось вытеснить протестующих с площади перед парламентом и части проспекта Руставели.

По данным издания Georgia Today, в ответ на применение слезоточивого газа демонстранты бросали в полицию яйца и другие предметы.

В ходе беспорядков митингующие перевернули и разбили машину патрульной полиции. Неизвестно, были ли в этот момент в машине сотрудники полиции. Этот момент показал в стриме телеканал TV Pirveli, фрагмент видео обнародован в Telegram-канале "Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия".

Paper Kartuli обнародовало в Telegram видео с окровавленным мужчиной, которому демонстранты пытаются оказать помощь неподалеку от здания парламента. При каких обстоятельствах он получил травмы, не уточняется.

МВД Грузии пока не сообщало о наличии и количестве пострадавших с обеих сторон и количестве задержанных.

Paper Kartuli с места событий сообщает в Telegram, что митингующие возвращаются по Руставели к парламенту и стреляют салютом в силовиков.

На данный момент, как пишет Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия", часть протестующих после действий спецназа вернулась на проспект Руставели, их снова собирается разгонять полиция.