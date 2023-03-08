МВД Грузии заявило о задержании 66 участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Согласно релизу, протестующих задержали "по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции".
В МВД Грузии заявили, что вчерашний "протест собравшихся вышел за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и принял насильственный характер". Протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова и камни, пытались блокировать входы в парламент, повредили и подожгли автомобили МВД, повредили спецтехнику и оказывали сопротивление полиции, утверждается в релизе.
В МВД заявили, что полиция "применила пропорциональную силу и специальные средства принуждения, предусмотренные законом о полиции". Известно, что правоохранители применяли против участников акции водометы и слезоточивый газ.
Также в релизе сообщается, что в результате столкновений пострадали около 50 сотрудников МВД и некоторым из них потребовалась помощь хирургов.
"В ходе акции пострадали и граждане", – добавили в министерстве, но не уточнили, сколько протестующих получили травмы.
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Ожидалось, что законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, в обращении к нации поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.
8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги.