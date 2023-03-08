ГОРДОН
 
 
МИР

МВД Грузии заявило о задержании 66 участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МВД Грузии заявляет, что полиция применила "пропорциональную силу" к митингующим
МВД Грузии заявляет, что полиция применила "пропорциональную силу" к митингующим
Фото: ЕРА

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии, опубликованном 8 марта.

Согласно релизу, протестующих задержали "по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции".

В МВД Грузии заявили, что вчерашний "протест собравшихся вышел за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и принял насильственный характер". Протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова и камни, пытались блокировать входы в парламент, повредили и подожгли автомобили МВД, повредили спецтехнику и оказывали сопротивление полиции, утверждается в релизе. 

В МВД заявили, что полиция "применила пропорциональную силу и специальные средства принуждения, предусмотренные законом о полиции". Известно, что правоохранители применяли против участников акции водометы и слезоточивый газ. 

Также в релизе сообщается, что в результате столкновений пострадали около 50 сотрудников МВД и некоторым из них потребовалась помощь хирургов. 

"В ходе акции пострадали и граждане", – добавили в министерстве, но не уточнили, сколько протестующих получили травмы.

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений. 

Ожидалось, что законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, в обращении к нации поддержала протестующих  и пообещала наложить на закон вето.

8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Грузия, оппозиция, митинг, Тбилиси, хулиганство, парламент, задержание, пострадавшие, акции протеста, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Галина ГРИШИНА
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
"Найкращі топ-дівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Найкращі топ-дівчата ходять в піксель-формі". Military Band 93 OMBr Kholodnyi Yar посвятил песню украинским защитницам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
Галина ГРИШИНА
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза? G
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (103717)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (37756)
3
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (31770)
4
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (31114)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25061) G
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (23520)
7
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (22122)
8
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (20518)
 
 
 
 