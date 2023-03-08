МВД Грузии заявило о задержании 66 участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Согласно релизу, протестующих задержали "по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции".

В МВД Грузии заявили, что вчерашний "протест собравшихся вышел за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и принял насильственный характер". Протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова и камни, пытались блокировать входы в парламент, повредили и подожгли автомобили МВД, повредили спецтехнику и оказывали сопротивление полиции, утверждается в релизе.

В МВД заявили, что полиция "применила пропорциональную силу и специальные средства принуждения, предусмотренные законом о полиции". Известно, что правоохранители применяли против участников акции водометы и слезоточивый газ.

Также в релизе сообщается, что в результате столкновений пострадали около 50 сотрудников МВД и некоторым из них потребовалась помощь хирургов.

"В ходе акции пострадали и граждане", – добавили в министерстве, но не уточнили, сколько протестующих получили травмы.