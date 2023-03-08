В центре Тбилиси основная часть митингующих, против которых полиция применяла слезоточивый газ и водометы, разошлась. 8 марта они планируют вернуться

Таким образом, по подсчетам журналистов канала, акция на проспекте Руставели в Тбилиси продлилась больше 10 часов.

Судя по опубликованным в Facebook грузинской редакцией "Радио Свобода" снимкам, протестующие остаются возле здания парламента, но их количество существенно уменшилось.

По данным СМИ, территория недалеко от парламента в основном занята полицией и спецназом.

Живущий в Грузии журналист Николай Левшиц сообщил в Telegram, что основную часть протестующих с площади на проспекте Руставели спецназ оттеснил с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. После этого на прилегающих к зданию парламента переулках начались задержания.

При этом часть протестующих укрылась в храме Кашвети, который расположен напротив здания парламента.

Общественный вещатель 1TV сообщил, что некоторые протестующие бросали в полицейских камни, а правоохранители применяли против участников акции водометы.

В ночь на 8 марта МВД Грузии выпустило заявление, в котором отметило, что протест под парламентом "приобрел крайне ожесточенный характер". По данным МВД, собравшиеся на проспекте Руставели применяли против сотрудников полиции "различные предметы", в том числе легковоспламеняющиеся. Об использовании спецсредств правоохранителями в заявлении не упоминается.

В МВД сообщили, что в ходе акции протеста пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов, и подчеркнули, что "любое нарушение закона во время митингов будет сопровождаться немедленной реакцией полиции".

О задержанных участниках акции в МВД не уточнили, но, по данным местных СМИ, в частности, Tabula, они есть. В министерстве на запрос редакции не ответили о количестве задержанных. Известно, что среди задержанных – лидер оппозиционной партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе. "Радио Свобода" сообщило, что его арестовали в административном порядке по подозрению в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Член еще одной оппозиционной партии – "Единое национальное движение" – Никанор Мелия сообщил телеканалу Mtavari, что 8 марта в 15.00 протестующие вновь выйдут в центр Тбилиси.

"И так будет каждый день, проспект Руставели будет по всей Грузии, пока победа не будет подписана", – сказал он.

8 марта в Грузии выходной, поэтому на протест, по прогнозу Левшица, могут выйти десятки тысяч человек.

В грузинском сегменте соцсетей распространяется фотография, сделанная во время акции протеста. На ней на стекле, предположительно, остановки общественного транспорта на проспекте Руставели написано "Fuck Russia".

Georgians might not agree on many things. But when it comes to Russia, message is simple.

Tbilisi now! pic.twitter.com/wEsOr4FqV2 — Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 8, 2023

Через несколько часов, как свидетельствует снимок "Радио Свобода", стекло на этой остановке разбили.

Фото: რადიო თავისუფლება / Facebook