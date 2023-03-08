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В центре Тбилиси основная часть митингующих, против которых полиция применяла слезоточивый газ и водометы, разошлась. 8 марта они планируют вернуться

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В центре Тбилиси в основном остается полиция
В центре Тбилиси в основном остается полиция
Фото: EPA

Протестующие у здания парламента Грузии против принятия законопроектов об "иностранных агентах" в ночь на 8 марта начали расходиться, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli около 2.00.

Таким образом, по подсчетам журналистов канала, акция на проспекте Руставели в Тбилиси продлилась больше 10 часов.  

Судя по опубликованным в Facebook грузинской редакцией "Радио Свобода" снимкам, протестующие остаются возле здания парламента, но их количество существенно уменшилось. 

По данным СМИ, территория недалеко от парламента в основном занята полицией и спецназом.  

https://www.facebook.com/radiotavisupleba/posts/581719910659284

Живущий в Грузии журналист Николай Левшиц сообщил в Telegram, что основную часть протестующих  с площади на проспекте Руставели спецназ оттеснил с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. После этого на прилегающих к зданию парламента переулках начались задержания.

При этом часть протестующих укрылась в храме Кашвети, который расположен напротив здания парламента. 

Общественный вещатель 1TV сообщил, что некоторые протестующие бросали в полицейских камни, а правоохранители применяли против участников акции водометы

В ночь на 8 марта МВД Грузии выпустило заявление, в котором отметило, что протест под парламентом "приобрел крайне ожесточенный характер". По данным МВД, собравшиеся на проспекте Руставели применяли против сотрудников полиции "различные предметы", в том числе легковоспламеняющиеся. Об использовании спецсредств правоохранителями в заявлении не упоминается. 

В МВД сообщили, что в ходе акции протеста пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов, и подчеркнули, что "любое нарушение закона во время митингов будет сопровождаться немедленной реакцией полиции".

О задержанных участниках акции в МВД не уточнили, но, по данным местных СМИ, в частности, Tabula, они есть. В министерстве на запрос редакции не ответили о количестве задержанных. Известно, что среди задержанных – лидер оппозиционной партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе. "Радио Свобода" сообщило, что его арестовали в административном порядке по подозрению в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. 

Член еще одной оппозиционной партии – "Единое национальное движение" – Никанор Мелия сообщил телеканалу Mtavari, что 8 марта в 15.00 протестующие вновь выйдут в центр Тбилиси.

"И так будет каждый день, проспект Руставели будет по всей Грузии, пока победа не будет подписана", – сказал он. 

8 марта в Грузии выходной, поэтому на протест, по прогнозу Левшица, могут выйти десятки тысяч человек. 

В грузинском сегменте соцсетей распространяется фотография, сделанная во время акции протеста. На ней на стекле, предположительно, остановки общественного транспорта на проспекте Руставели написано "Fuck Russia". 

Через несколько часов, как свидетельствует снимок "Радио Свобода", стекло на этой остановке разбили. 

Фото: რადიო თავისუფლება / Facebook
Фото: რადიო თავისუფლება / Facebook

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений. 

Ожидалось, что законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, в обращении к нации поддержала протестующих  и пообещала наложить на закон вето

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Грузия, протесты, полиция, митинг, Тбилиси, иностранные агенты, Никанор Мелия
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