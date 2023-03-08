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В Тбилиси произошли столкновения полиции с протестующими против закона об "иноагентах". Фоторепортаж

Вчера 23.39
7 марта в Тбилиси возле парламента Грузии, где в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах", произошли столкновения силовиков с протестующими против этого закона, который оппозиция и международные организации сравнивают с российским репрессивным аналогом. Против митингующих использовали водомет. Грузинская редакция "Радио Свобода" публикует фото, на котором снято, предположительно, использование слезоточивого газа. Журналисты сообщают о десятках пострадавших участников акции протеста, в частности, у людей кашель и боли в глазах. Фото из Тбилиси опубликовало агентство ЕРА. У протестующих есть флаги Грузии и Евросоюза, куда страна намеревается вступить.
Теги: Грузия, протесты, полиция, митинг, столкновения, Тбилиси, парламент, пострадавшие, силовики, акции протеста
 

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