В Тбилиси произошли столкновения полиции с протестующими против закона об "иноагентах". Фоторепортаж
Фото: radiotavisupleba.ge
Фото: radiotavisupleba.ge
Фото: radiotavisupleba.ge
Фото: radiotavisupleba.ge
7 марта в Тбилиси возле парламента Грузии, где в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах", произошли столкновения силовиков с протестующими против этого закона, который оппозиция и международные организации сравнивают с российским репрессивным аналогом. Против митингующих использовали водомет
. Грузинская редакция "Радио Свобода"
публикует фото, на котором снято, предположительно, использование слезоточивого газа. Журналисты сообщают
о десятках пострадавших участников акции протеста, в частности, у людей кашель и боли в глазах. Фото из Тбилиси опубликовало агентство ЕРА
. У протестующих есть флаги Грузии и Евросоюза, куда страна намеревается вступить.