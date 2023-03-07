В Госдепе намекнули на возможные санкции за подавление протестов в Грузии

Он отметил, что США внимательно следит за событиями последних часов в Грузии, в частности, попытками властей страны подавить протесты.

"Наше послание народу Грузии, правительству Грузии, народам и правительствам всего мира состоит в том, что США поддерживают всех, кто мирно выражает свои универсальные права. Универсальным правом людей всего мира являются собрания, чтобы голоса были услышаны, чтобы они свободно говорили, призывая свои правительства к отчету", – сказал спикер Госдепа.

Прайс подчеркнул, что Штаты продолжат следить за ситуацией на местах в Грузии, добавив, что посыл США заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права.

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что является универсальным правом человека", – сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос о возможных санкциях.