В Госдепе намекнули на возможные санкции за подавление протестов в Грузии

Он отметил, что США внимательно следит за событиями последних часов в Грузии, в частности, попытками властей страны подавить протесты.
"Наше послание народу Грузии, правительству Грузии, народам и правительствам всего мира состоит в том, что США поддерживают всех, кто мирно выражает свои универсальные права. Универсальным правом людей всего мира являются собрания, чтобы голоса были услышаны, чтобы они свободно говорили, призывая свои правительства к отчету", – сказал спикер Госдепа.
Прайс подчеркнул, что Штаты продолжат следить за ситуацией на местах в Грузии, добавив, что посыл США заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права.
"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что является универсальным правом человека", – сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос о возможных санкциях.
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.
Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняют протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ. Полиция начала применять водометы. МВД Грузии заявило, что это вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".
Вечером 7 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в Нью–Йорке (США), обратилась к нации, поддержав протестующих против закона об "иноагентах" и пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС