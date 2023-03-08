Тысячи протестующих на митинге в Тбилиси скандировали "Путин – х...йло". Видео

"Путин – х...йло" – скандирует толпа в Тбилиси, Грузия. Тысячи людей протестуют против принятия закона об "иностранных агентах" в российском стиле", – подписала она видео.

Еще одно видео с этой же кричалкой опубликовала корреспондентка OC Media Мариам Никурадзе.

На других видео от Никурадзе протестующиее скандируют "Сакартвело" (грузинское название Грузии) и "Бидзина – х...йло", вероятно, имея в виду основателя правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Контекст:

Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.

Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.

Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняют протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ. Полиция начала применять водометы. МВД Грузии заявило, что это вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".

Вечером 7 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в Нью–Йорке (США), обратилась к нации, поддержав протестующих против закона об "иноагентах" и пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС.