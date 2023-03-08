Тысячи протестующих на митинге в Тбилиси скандировали "Путин – х...йло". Видео

"Путин – х...йло" – скандирует толпа в Тбилиси, Грузия. Тысячи людей протестуют против принятия закона об "иностранных агентах" в российском стиле", – подписала она видео.
“Putin khuylo” - crowd chants in Tbilisi, Georgia. Thousands protest adoption of Russian style “foreign agent” law.— Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 7, 2023
* @Tamartolordavat pic.twitter.com/cULwGNpgOY
Еще одно видео с этой же кричалкой опубликовала корреспондентка OC Media Мариам Никурадзе.
Putin Khuylo - outside the Geo parliament now. pic.twitter.com/5I5z03JCpK— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 7, 2023
На других видео от Никурадзе протестующиее скандируют "Сакартвело" (грузинское название Грузии) и "Бидзина – х...йло", вероятно, имея в виду основателя правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.
Parliament now: thousands arill here, more force used, more warnings heard. People chant Sakartvelo and Putin Khuylo, as well as Traitoes. pic.twitter.com/a9a2M9ECFU— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 7, 2023
Putin Khuylo, Bidzina Khuylo- chanting pic.twitter.com/lTlmq61LMK— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 7, 2023
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.
Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняют протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ. Полиция начала применять водометы. МВД Грузии заявило, что это вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".
Вечером 7 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в Нью–Йорке (США), обратилась к нации, поддержав протестующих против закона об "иноагентах" и пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС.