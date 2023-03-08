"Несовместим с ценностями и стандартами ЕС". Боррель заявил, что закон об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в Евросоюз

Окончательное принятие закона об "иноагентах" может иметь серьезные последствия для отношений Грузии и ЕС, отметил Боррель Фото: EPA

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", – предупредил Боррель.

Он призвал Грузию "придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека", а также напомнил "о праве людей на мирный протест".