"Несовместим с ценностями и стандартами ЕС". Боррель заявил, что закон об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в Евросоюз

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует сайт Европейской службы внешних дел.
"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", – предупредил Боррель.
Он призвал Грузию "придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека", а также напомнил "о праве людей на мирный протест".
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.
Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей было много антикремлевских плакатов, участники скандировали лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняли протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ. Полиция начала применять водометы. МВД Грузии заявило, что это была вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в Нью–Йорке (США), в обращении к нации поддержала протестующих против закона об "иноагентах", пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС.
Посольство США в Грузии назвало рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов в Грузии.