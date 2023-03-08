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В Грузии – второй день протестов против закона об "иноагентах". На улицы Тбилиси вышли тысячи людей

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Акции проходят в столице и других городах Грузии
Акции проходят в столице и других городах Грузии
Фото: Radio Tavisupleba / Twitter

8 марта в Грузии возобновились акции протеста против закона об "иноагентах". Как пишет "Грузия Online", в Тбилиси у здания парламента проходит акция под лозунгом "Нет российскому закону!".

На улицы вышли участницы Марша женщин, студенты, другие граждане, представители оппозиции.

Проспект Шота Руставели перекрыт, на митинге прозвучал государственный гимн Грузии, протестующие скандируют: "Нет российскому закону", "Больше женщин в парламенте", "Нет тотальному контролю".

По оценке Paper Kartuli, в акции у здания парламента участвуют около 5 тыс. человек. 

Radio Tavisupleba отмечает, что Марш женщин проходит и в других городах Грузии. 

Telegram-канал Николая Левшица добавляет, что основная часть акции запланирована на 19.00, но к зданию парламента сходятся тысячи людей. 

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений. 

Ожидалось, что законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, в обращении к нации поддержала протестующих  и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, задержаны 66 протестующих

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, полиция, митинг, Тбилиси, женщины, Марш женщин, акции протеста, улицы
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