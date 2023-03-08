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Главы МИД стран Балтии обратились к Грузии из-за закона об иноагентах

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Из-за закона об иноагентах в Грузии прошел массовый протест
Из-за закона об иноагентах в Грузии прошел массовый протест
Фото: EPA

Главы МИД стран Балтии опубликовали 8 марта совместное заявление, в котором высказались о принятии закона об иностранных агентах в Грузии. Оно появилось в Twitter Эдгарса Ринкевичса (Латвия), Урмаса Рейнсалу (Эстония) и Габриэлюса Ландсбергиса (Литва).

Текст сообщения у всех одинаковый. В нем говорится, что министры иностранных дел трех стран серьезно обеспокоены принятием так называемого закона об иностранных агентах в первом чтении.

"Если Грузия хочет продвигаться к ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов демократии, верховенства закона и прав человека", – сказано в заявлении.

Контекст:

7 марта в Грузии начались акции протеста после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

В ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих.  8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Грузия, Латвия, Эстония, Литва, протесты, страны Балтии, Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, закон, Урмас Рейнсалу, обращение
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