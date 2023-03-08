Главы МИД стран Балтии обратились к Грузии из-за закона об иноагентах

Текст сообщения у всех одинаковый. В нем говорится, что министры иностранных дел трех стран серьезно обеспокоены принятием так называемого закона об иностранных агентах в первом чтении.
"Если Грузия хочет продвигаться к ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов демократии, верховенства закона и прав человека", – сказано в заявлении.
We, Foreign Ministers of * , are seriously concerned about the adoption of so called Foreign Agents Law in the 1st reading. If Georgia wants to progress towards the EU and NATO, it shall uphold to the principles of democracy, rule of law and human rights— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) March 8, 2023
We, Foreign Ministers of * * * , are seriously concerned about the adoption of so called Foreign Agents Law in the 1st reading.— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 8, 2023
If #Georgia wants to progress towards the EU and @NATO , it shall uphold to the principles of democracy, rule of law and human rights.
We, Foreign Ministers of * * * , are seriously concerned about the adoption of so called Foreign Agents Law in the 1st reading. If Georgia wants to progress towards the EU and NATO, it shall uphold to the principles of democracy, rule of law and human rights.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) March 8, 2023
7 марта в Грузии начались акции протеста после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
В ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих. 8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги.
Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.