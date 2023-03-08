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МИД Украины выразил солидарность с народом Грузии на фоне протестов

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Грузия должна гарантировать своим гражданам право на мирные протесты, заявили в МИД Украины
Грузия должна гарантировать своим гражданам право на мирные протесты, заявили в МИД Украины
Фото: EPA

Грузинские власти должны гарантировать гражданам право на мирные протесты, заявило 8 марта в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

В МИД Украины отметили, что продолжают внимательно следить за событиями в Грузии на фоне массовых протестов против законопроекта об "иностранных агентах".

"Как государство, стремящееся получить членство в Европейском союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", – заявили украинские дипломаты.

В МИД Украины отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать вышеупомянутый законопроект, и добавили, что документ в нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", – резюмировали в украинском дипломатическом ведомстве.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02dm17FRPKHZS1t4KPzuZdFqiZ2HQpKbZX2co1ppCefJsDEJ5o3dYjNcvj4PVE8WUil

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений. 

Ожидалось, что законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США, в обращении к нации поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих, говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии. 8 марта протестующие планировали снова выйти на митинги, они уже начались. 

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