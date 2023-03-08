МИД Украины выразил солидарность с народом Грузии на фоне протестов

В МИД Украины отметили, что продолжают внимательно следить за событиями в Грузии на фоне массовых протестов против законопроекта об "иностранных агентах".

"Как государство, стремящееся получить членство в Европейском союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", – заявили украинские дипломаты.

В МИД Украины отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать вышеупомянутый законопроект, и добавили, что документ в нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", – резюмировали в украинском дипломатическом ведомстве.