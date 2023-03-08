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08 марта, 2023
 
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"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии

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Макаревич из РФ эмигрировал в Израиль
Макаревич из РФ эмигрировал в Израиль
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич 8 марта в Facebook отреагировал на протесты против закона "об иностранных агентах", принятие которого рассматривается в Грузии.

"Ты смотри-ка, не понравился грузинским гражданам закон про иностранных агентов! Протестуют. Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса..." – написал он.
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02fJt9JDXqLSgGgpJUQDCt14KiANjdj6bBHoZ53dgHLyRcL8pJueDE7us3bq2xxW6Ml

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих.  8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Россия, Грузия, Андрей Макаревич, агрессия, власть, музыкант, акции протеста
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