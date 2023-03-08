"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси задержали 66 протестующих. 8 марта протестующие планируют снова выйти на митинги.

Решение принять законопроекты критиковали в ЕС и США. После голосования, которое состоялось 7 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". Кроме того, в Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".