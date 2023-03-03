Макаревич показал старшую дочь

"У старшенькой день рождения", – написал Макаревич.

Он разместил фото дочери, которой 1 марта исполнилось 49 лет.

Контекст:

Дана Дорошенко – внебрачная дочь Макаревича. Имени ее матери музыкант не называет. У него также есть сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Четвертый ребенок Макаревича, сын Эйтан, родился 6 апреля в Тель-Авиве. Его мать – 37-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн. Она четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве. Пара оформила отношения 26 декабря 2019 года.