Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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Макаревич показал старшую дочь

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У Макаревича четверо детей
У Макаревича четверо детей
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 1 марта в Facebook поздравил с днем рождения свою старшую дочь – 49-летнюю Дану Дорошенко.

"У старшенькой день рождения", – написал Макаревич.

Он разместил фото дочери, которой 1 марта исполнилось 49 лет.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02zNJdSD81FoNiK9i3t3hpCmq8goCb4fjhhHWRGCKSUmC9BYy8TcKRMqemboG85HXWl

Контекст:

Дана Дорошенко – внебрачная дочь Макаревича. Имени ее матери музыкант не называет. У него также есть сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Четвертый ребенок Макаревича, сын Эйтан, родился 6 апреля в Тель-Авиве. Его мать – 37-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн. Она четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве. Пара оформила отношения 26 декабря 2019 года. 

Теги: Андрей Макаревич, семья, Машина времени, музыкант, фото
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