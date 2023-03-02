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02 марта, 2023
 
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Кацурин показал своего сына от бывшей жены

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У Кацурина двое детей
У Кацурина двое детей
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бойфренд украинской певицы Нади Дорофеевой, украинский ресторатор Михаил Кацурин 1 марта опубликовал в Instagram фото своего сына Ивана, родившегося в июле 2021 года.

Мальчик запечатлен сидящим за столом перед тарелкой с салатом.

"Еще 50 самбуки, шеф!" – написал Кацурин.

27 января 2023 года Кацурин показывал фото со своей семилетнкй дочерью Александрой.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании с Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: дети, Надя Дорофеева, фото, ресторатор, Михаил Кацурин
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